Barcelona přemohla v Eurolize bývalého kouče Nymburka, má čtvrtý triumf v řadě

Barceloně se začalo dařit po návratu trenéra Xaviho Pascuala po devíti letech. V jeho prvním utkání ještě katalánský celek prohrál o bod na hřišti Anadolu Efes, pak už ale včetně úterního duelu vyhrál sedm soutěžních zápasů za sebou.
|
Postup i přes pátou prohru. Nymburk zabojuje v baráži o osmifinále Ligy mistrů
V tabulce Euroligy je Barcelona s 11 výhrami ze 16 zápasů třetí se stejnou bilancí jako druhá Valencie, o jedno vítězství je lepší vedoucí Hapoel Tel Aviv.
Eutoliga basketbalistů - 16. kolo
Dubaj BC - Maccabi Tel Aviv 95:97
Tabulka:
|1.
|Hapoel Tel Aviv
|16
|12
|4
|75
|2.
|Valencie BC
|16
|11
|5
|68,8
|3.
|FC Barcelona
|16
|11
|5
|68,8
|4.
|Panathinaikos Atény
|16
|10
|6
|62,5
|5.
|AS Monako
|15
|9
|6
|60
|6.
|Žalgiris Kaunas
|15
|9
|6
|60
|7.
|Fenerbahce Istanbul
|15
|9
|6
|60
|8.
|Crvena zvezda Bělehrad
|16
|9
|7
|56,3
|9.
|Real Madrid
|16
|9
|7
|56,3
|10.
|Olimpia Milán
|16
|9
|7
|56,3
|11.
|Olympiakos Pireus
|15
|8
|7
|53,3
|12.
|Virtus Boloňa
|15
|7
|8
|46,7
|13.
|Dubaj BC
|16
|7
|9
|43,8
|14.
|Partizan Bělehrad
|15
|6
|9
|40
|15.
|Maccabi Tel Aviv
|16
|6
|10
|37,5
|16.
|Baskonia
|15
|5
|10
|33,3
|17.
|Bayern Mnichov
|15
|5
|10
|33,3
|18.
|Anadolu Efes Istanbul
|15
|5
|10
|33,3
|19.
|Paris Basketball
|16
|5
|11
|31,3
|20.
|ASVEL Lyon-Villeurbanne
|15
|3
|12
|20