Barceloně se povedlo dotáhnout sérii do pátého utkání poté, co prohrávala už 0:2 na zápasy. Monako na začátku druhého poločasu odskočilo až do desetibodového vedení, ale hostům se podařilo do utkání vrátit a ve čtvrté čtvrtině se týmy střídaly ve vedení.

Posledním úspěšným střelcem byl 55 sekund před koncem domácí Mike James, s 20 body nejlepší střelec zápasu. V dresu Barcelony měl o bod méně Kevin Punter, jemuž v samotném závěru nevyšel poslední tříbodový pokus. Satoranský zaznamenal osm bodů a pět asistencí, druhý český basketbalista Jan Veselý kvůli zdravotním problémům nehrál.

Na Final Four v Abú Zabí budou vedle Monaka startovat také Fenerbahce a Olympiakos Pireus, rozhodující zápas série Panathinaikos - Anadolu Efes začal ve 20:45 SELČ.