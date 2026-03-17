Barcelona chystá po sezoně přestavbu, Veselý se zřejmě do kádru nevtěsná

Z aktuálního kádru Barcelony vyprší v létě smlouvy sedmi basketbalistům včetně obou Čechů se zkušenostmi z NBA. Vedle pětatřicetiletého Veselého, kterého v sezoně opakovaně omezovala zranění, skončí podle médií jistě i další dva pivoti Youssoupha Fall a Willy Hernangómez. Trenér Xavi Pascual, který tým převzal v listopadu, zřejmě nebude mít zájem ani o služby Mylese Calea a Milese Norrise.
Nejistá je situace Satoranského a Nicoláse Laprovittoly, u nichž ale není pokračování podle AS vyloučeno. Satoranský by se údajně musel spokojit s nižším platem, listu ale potvrdil, že ho zatím ohledně jednání o prodloužení smlouvy nikdo nekontaktoval.
Na pozici pivota má Barcelona zájem o Mosese Wrighta ze Žalgirisu, rozehrávku by mohl posílit jeho týmový spoluhráč Sylvain Francisco. V hledáčku klubu je údajně i další Francouz Timothé Luwawu-Cabarrot z Baskonie.
Veselý přišel do Barcelony v roce 2022 z Fenerbahce Istanbul. V klubu podepsal tříletou smlouvu, kterou později prodloužil do června 2026. Satoranský v Barceloně působil už v letech 2014 až 2016 před odchodem do NBA, po šesti letech v zámoří se do klubu vrátil a dohodl se na čtyřleté smlouvě.
V roce 2023 čeští reprezentanti s katalánským klubem vybojovali titul ve španělské ACB Lize. Pro Satoranského šlo o první velkou trofej v kariéře, Veselý triumfoval už v roce 2017 s Fenerbahce v Eurolize, s týmem získal i čtyři tituly v turecké lize.