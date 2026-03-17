Barcelona chystá po sezoně přestavbu, Veselý se zřejmě do kádru nevtěsná

  11:33
Konec basketbalisty Jana Veselého v Barceloně se podle španělských médií blíží. Katalánský klub se po nevydařené sezoně chystá v létě na přestavbu týmu a podle listu AS se rozloučí s řadou hráčů, kterým stejně jako českému pivotovi končí smlouva. Jistou pozici nemá údajně ani kapitán Tomáš Satoranský, jemuž rovněž vyprší kontrakt.
Jan Veselý smečuje v euroligovém zápase proti Partizanu. | foto: Profimedia.cz

Z aktuálního kádru Barcelony vyprší v létě smlouvy sedmi basketbalistům včetně obou Čechů se zkušenostmi z NBA. Vedle pětatřicetiletého Veselého, kterého v sezoně opakovaně omezovala zranění, skončí podle médií jistě i další dva pivoti Youssoupha Fall a Willy Hernangómez. Trenér Xavi Pascual, který tým převzal v listopadu, zřejmě nebude mít zájem ani o služby Mylese Calea a Milese Norrise.

Nejistá je situace Satoranského a Nicoláse Laprovittoly, u nichž ale není pokračování podle AS vyloučeno. Satoranský by se údajně musel spokojit s nižším platem, listu ale potvrdil, že ho zatím ohledně jednání o prodloužení smlouvy nikdo nekontaktoval.

Na pozici pivota má Barcelona zájem o Mosese Wrighta ze Žalgirisu, rozehrávku by mohl posílit jeho týmový spoluhráč Sylvain Francisco. V hledáčku klubu je údajně i další Francouz Timothé Luwawu-Cabarrot z Baskonie.

Veselý přišel do Barcelony v roce 2022 z Fenerbahce Istanbul. V klubu podepsal tříletou smlouvu, kterou později prodloužil do června 2026. Satoranský v Barceloně působil už v letech 2014 až 2016 před odchodem do NBA, po šesti letech v zámoří se do klubu vrátil a dohodl se na čtyřleté smlouvě.

V roce 2023 čeští reprezentanti s katalánským klubem vybojovali titul ve španělské ACB Lize. Pro Satoranského šlo o první velkou trofej v kariéře, Veselý triumfoval už v roce 2017 s Fenerbahce v Eurolize, s týmem získal i čtyři tituly v turecké lize.

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Češky vysoko prohrály s Belgií, ale naděje na postup na MS pořád žije

Aktualizujeme
Česká basketbalistka Natálie Stoupalová s míčem, brání ji Kyara Linskensová z...

České basketbalistky mohou po 12 letech postoupit na mistrovství světa, nicméně teď už jen budou fandit Číňankám, aby porazily Brazílii. Kvalifikační skupinu A v čínském Wu-chanu zakončily...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

17. března 2026  11:04

Šimka dál trápí zahozená šance s Kanadou: Lidé mi píšou, že jsem podělal olympiádu

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Pro klub Bílých Tygrů byl podpis Radima Šimka prioritou. Po svém návratu ze zámoří se zkušený bek ihned zařadil mezi lídry týmu a v polovině předchozí sezony převzal dres s písmenem C. „Jsem hrozně...

17. března 2026  10:51

Trenér českých gólmanů: Dostál si drží svůj styl, u mladých nevidím přirozenost

Lukáš Dostál z Anaheim Ducks slaví výhru.

Dva čeští gólmani v jednom týmu NHL v letošní sezoně působí dokonce ve dvou týmech. Za Utah hájí brankoviště Karel Vejmelka s Vítkem Vaněčkem a v Anaheimu sezonu odstartovali Lukáš Dostál s Petrem...

17. března 2026  10:32

Čihák po konci v Budějovicích: Pár věcí bych udělal jinak, Gulaš jako lídr chyběl

Kouč Ladislav Čihák na lavičce Českých Budějovic

Vyklidil byt, vyřešil osobní záležitosti. Při pohovorech probral s hráči uplynulou sezonu. V týdnu se ještě potká s vedením klubu a pak se s Českými Budějovicemi minimálně na nějaký čas rozloučí....

17. března 2026  10:21

Ostravský volejbalista Motyčka hlásí: Doufám, že nekončíme. Chceme do play off!

Libero ostravských volejbalistů Jakub Motyčka vybírá ulívku brněnských...

Po mizerných čtyřech letech se volejbalisté Ostravy probojovali do předkola play off. Po základní části skončili osmí, a tak narazí na devátou Příbram. „Je to velký úspěch, protože Ostrava se už...

17. března 2026  10:09

Zemřel Vladimír Stránský. Coby hokejista získal s Vítkovicemi titul v roce 1981

Rok 1974. Vítkovický hokejista Vladimír Stránský zakončuje proti Gottwaldovu.

Ve věku 78 let v pondělí zemřel bývalý hokejový útočník Vladimír Stránský, jedna z klíčových postav Vítkovic při zisku československého mistrovského titulu v roce 1981. Informoval o tom web...

17. března 2026  10:03

Na stezce za překonáním Stezky. Pardubice plánují, jak oplatit Kometě loňské finále

Brněnský brankář Stezka se snaží reagovat na akci pardubického Kousala.

Repríza loňského finále proti Kometě Brno na úvod play off čeká na hokejisty Dynama Pardubice. Série začíná ve středu a ve čtvrtek na ledě v enteria areně. V Brně se hraje v neděli a v pondělí.

17. března 2026  9:51

Kouč Kerr se dočkal triumfu číslo 600. Portland vyhrál i bez zraněného Krejčího

Steve Kerr (Golden State Warriors) už má v NBA coby kouč na kontě 600 vítězství.

Kvůli zranění lýtka sice Vít Krejčí pondělní zápas NBA vynechal, basketbalisté Brooklynu ale i tak zvítězili v hale Brooklynu 114:95. Český univerzál si potíže s levou nohou přivodil v nedělním duelu...

17. března 2026  9:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

U laviček dítě stálo... Fotbal baví příběhy teenagerů. Kdo hrál ligu už ve dvanácti?

Záložník Max Dowman z Arsenalu oslavuje svůj gól proti Evertonu.

Pod nosem mu už raší knír, ale tím se nenechte zmást. Pořád se musí převlékat v oddělené kabině. Ještě ani nemá dokončenou povinnou školní docházku. A jeho rodiče musí podle regulí dávat před každým...

17. března 2026  9:19

Bulharka po zranění ze Špindlu podstoupila šestihodinový operační zákrok

Malena Zamfirovová během Světového poháru v Polsku.

Bulharská snowboardistka Malena Zamfirovová podstoupila ve Štýrském Hradci další dvě operace po vážném zranění, které utrpěla před dvěma týdny před slalomy Světového poháru ve Špindlerově Mlýně....

17. března 2026  9:07

