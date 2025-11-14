Barcelona v Eurolize znovu vyhrála. Veselý byl proti Boloni nejužitečnější hráč

Barcelona, kterou od příštího týdne převezme nový kouč Xavi Pascual, vyhrála vyrovnaný první poločas díky dalekonosné střele Kevina Puntera z vlastní poloviny s klaksonem o dva body, ve třetí čtvrtině šli ale hosté opět do vedení. Domácí pak zápas zlomili šňůrou 18:0 v poslední části a vedení už uhájili.
Veselý si připsal 12 bodů, 6 doskoků a jednu asistenci, Satoranský hru Barcelony režíroval a zaznamenal 6 asistencí, 3 doskoky a proměnil jeden tříbodový pokus v rozhodující sérii ve čtvrté čtvrtině. Nejlepším střelcem vítězů byl se 17 body Punter.
Euroliga basketbalistů
11. kolo
Dubaj BC - Žalgiris Kaunas 95:89