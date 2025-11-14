Barcelona v Eurolize znovu vyhrála. Veselý byl proti Boloni nejužitečnější hráč

  23:31
Basketbalisté Barcelony vyhráli pod vedením prozatímního trenéra Óscara Orellany i druhý zápas. V Eurolize za výrazného přispění českých reprezentantů Jana Veselého, který byl nejužitečnějším hráčem zápasu, a Tomáše Satoranského porazili Virtus Boloňa 88:81. Po jedenáctém kole patří katalánskému klubu v soutěži 6. místo.
Jan Veselý se proti Boloni snaží zakončit akci Barcelony. | foto: Profimedia.cz

Barcelona, kterou od příštího týdne převezme nový kouč Xavi Pascual, vyhrála vyrovnaný první poločas díky dalekonosné střele Kevina Puntera z vlastní poloviny s klaksonem o dva body, ve třetí čtvrtině šli ale hosté opět do vedení. Domácí pak zápas zlomili šňůrou 18:0 v poslední části a vedení už uhájili.

Veselý si připsal 12 bodů, 6 doskoků a jednu asistenci, Satoranský hru Barcelony režíroval a zaznamenal 6 asistencí, 3 doskoky a proměnil jeden tříbodový pokus v rozhodující sérii ve čtvrté čtvrtině. Nejlepším střelcem vítězů byl se 17 body Punter.

Euroliga basketbalistů

11. kolo

Dubaj BC - Žalgiris Kaunas 95:89
Anadolu Efes Istanbul - Bayern Mnichov 74:72
Villeurbanne - Partizan Bělehrad 88:87
Milán - Olympiakos Pireus 91:87
FC Barcelona - Boloňa 88:81 (za domácí Veselý 12 bodů, 6 doskoků, 1 asistence a Satoranský 3 body, 3 doskoky, 6 asistencí)

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
