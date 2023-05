Češi za Barcelonu o triumf v Eurolize. Satoranský: Tenhle rok pro titul žijeme

Dnes večer povedou katalánský velkoklub do semifinále prestižní soutěže proti Realu Madrid. Už šesté El Clásico v aktuální sezoně uvidí litevský Kaunas, finále je na programu v neděli.

„Tenhle rok pro titul žijeme, nemá cenu nic skrývat,“ hlásí Satoranský. „Ale pořád je před námi těžká cesta, jsou zde další tři extrémně dobré týmy, k úspěchu potřebujete spoustu věcí. Formu, štěstí a mentální připravenost.“

Barcelona smí doufat, že všechny tyto trumfy třímá. V euroligovém čtvrtfinále jako jediný celek zvládla sérii hladce, Kaunas vyřadila 3:0. Real i další účastníci Final Four – Olympiakos a Monako – potřebovali k radosti pět duelů.

„Ulevilo se nám, že jsme sérii zvládli tak rychle,“ přiznal Satoranský na webu soutěže.

Do Barcelony přišel po šesti letech v NBA zároveň s Veselým, jenž zase dlouhá léta působil ve Fenerbahce. I proto katalánskému celku chvíli trvalo, než najel na fungující systém.

„Nezačali jsme, jak jsme chtěli, ale pak jsme se zlepšovali. A zdá se, že v nejdůležitější moment sezony jsme se našli,“ přemítá Satoranský s odkazem na sérii jedenácti výher v řadě napříč soutěžemi, kterou tým nyní drží.

Jedenatřicetiletý rozehrávač patří ke klíčovým článkům sestavy, řídí akce, je prodlouženou rukou trenéra. V Eurolize průměruje přes osm bodů a čtyři asistence na zápas, její Final Four zažije premiérově v kariéře. „Bude to pro mě velmi speciální, protože jedna z mých prvních vzpomínek na euroligový basketbal je Final Four v Praze 2006. Vidíte, jak akce ovlivňuje lidi, jako hráč se pak snažíte dostat se na takovou úroveň.“

Coby 14letý talent dostal výživný impulz k rozvoji kariéry, kterou teď touží ozdobit titulem.

Barcelona bude chtít oplatit Realu loňské porážky ze semifinále Euroligy i finále španělské ACB, v sezonní bilanci vede 3:2.

Přestože na cestě do Final Four vyřadila Kaunas, nejspíš jí bude většina fanoušků přát. Za trenéra totiž má litevskou legendu Šarunase Jasikevičiuse, trojnásobného šampiona Euroligy.

„Snad nás díky němu povzbudí,“ usmívá se Satoranský. „Final Four obnáší hodně emocí, je jako dvě normální finále. Bude to pro mě nová zkušenost, ale na výzvu se těším. Třeba pro Jana to bude už sedmé Final Four, takže určitě ví, jak tým zklidnit.“

„Jsem rád, že v něm mohu být znovu,“ přitakává Veselý, který poslední dva zápasy vynechal kvůli bolavým zádům.

Avšak v Kaunasu už s týmem trénoval, a tak je český tandem odhodlaný vrátit Barcelonu na euroligové výsluní.

Klub bude usilovat o první titul v soutěži od roku 2010, kdy s ní slavil i Luboš Bartoň.

Napodobí ho čeští následovníci na slavné adrese?