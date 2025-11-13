Barcelona povolala starého známého. Satoranského s Veselým povede Pascual

Pascual se na lavičku Barcelony vrátí po devíti letech. V minulosti tým vedl v jednom z nejúspěšnějších období v letech 2008 až 2016, kdy v klubu dva roky působil před svým odchodem do NBA i Satoranský. Získal s ním celkem 19 trofejí včetně jedné Euroligové a čtyř titulů ze španělské ligy. Poté si Pascual vyzkoušel dvouleté angažmá v Panathinaikosu a pět let působil Petrohradu, kde skončil až letos v létě.
Barcelona ještě pod vedení Orellany odehraje tento týden páteční euroligový zápas s Boloňou a v neděli v ACB lize duel s Baskonií. Premiéru s dočasným trenérem hráči zvládli, ve středu v Eurolize porazili o bod Bayern Mnichov.
|
Satoranský v Eurolize táhl Barcelonu, novému kouči pomohl k vítěznému debutu
Po šesté výhře z deseti zápasů se v soutěži posunuli na osmé místo. Ve španělské lize ale tým figuruje po šesti kolech s pouhými dvěma výhrami na 11. příčce.