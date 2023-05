Rekord pro Veselého, průlom pro Satoranského. Když Češi táhnou Barcelonu

Ve středeční partii v Kaunasu, kde Barcelona zvítězila 77:66 a přidala rozhodující třetí bod, nasázeli oba čeští reprezentanti shodně 14 bodů, Satoranský k nim přidal pět asistencí.

„Celá série byla boj,“ hodnotil elitní rozehrávač pro Euroleague TV. „Snažil jsem se převzít více zodpovědnosti a snad to týmu pomohlo. Snažili jsme se na ně vytvářet větší tlak a proměňovat volné střely. To nám nakonec přineslo vítězství.“

Veselý exceloval především ve druhém utkání, které Barcelona před týdnem v pátek ovládla 89:81. Český pivot se postaral o 26 bodů a šest doskoků, v zápase se vyšvihl do čela historického žebříčku v počtu proměněným střel v Eurolize za dva body. Po sérii s Kaunasem jich má na kontě 1299, na druhé místo odsunul Kylea Hinese s číslem 1289.

Pivot vysoký 211 centimetrů už euroligové Final Four dobře zná, v roce 2017 v něm s Fenerbahce dokonce triumfoval. Avšak po středečním zisku další pozvánky na elitní sešlost neměl v hlavě jen sportovní úspěch.

„Moje mysl je v Bělehradě. Myslím na všechny oběti a další lidi, kterých se dotkla dnešní střelba v Bělehradě,“ poznamenal bývalý hráč tamního Partizanu v narážce na tragédii ve škole v srbské metropoli, kde jeden z žáků zastřelil osm dětí a člena ochranky. Veselého manželka ze Srbska pochází, on sám srbsky plynně hovoří.

Jan Veselý (vlevo) z FC Barcelona zakončuje v zápase se Žalgirisem.

Satoranský na rozdíl od parťáka Veselého zažije euroligové Final Four poprvé, před odchodem do NBA dvakrát vypadl ve čtvrtfinále.

„Do Barcelony jsem se vrátil právě proto, abych bojoval o euroligovou trofej,“ zdůrazňuje.

Po postupu přes Kaunas mu k cíli scházejí už jen dvě vítězství, Final Four se uskuteční právě v litevském městě od 19. do 21. května.

Zatím není jasné, kdo Barcelonu v elitním kvarteto doplní. Ostatní tři čtvrtfinálové série jsou vyrovnanější, blíž k postupu mají v tuto chvíli Olympiakos, AS Monako a Partizan, vyřazení budou odvracet Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv a Real Madrid.

Proti srbskému celku by Barcelona mohla nastoupit v semifinále. Šlo by o pikantní střet. Veselý byl u posledního postupu Partizanu do Final Four v roce 2010. Navíc současný trenér Partizanu Željko Obradovič v minulosti koučoval Veselého i dnešního trenéra Barcelony Šarunase Jasikevičiuse.

Partizan ve čtvrtfinálové sérii vede 2:1 nad dalším španělským gigantem Realem Madrid, v úterý nevyužil první domácí mečbol, druhý bude mít ve čtvrtek večer.

Basketbalisté FC Barcelona slaví postup do Final Four Euroligy.

Barcelona bude další přetahované svých soupeřů sledovat s klidem. „Že jsme ve Final Four, zní dobře, přesně takhle jsme to chtěli,“ raduje se trenér Jasikevičius.

Díky jeho věhlasu se mohou Satoranský, Veselý a spol. těšit ve Final Four na takřka domácí prostředí, Jasikevičius totiž v Kaunasu končil velkolepou hráčskou kariéru a začínal trenérskou. Se Satoranským se navíc na rozehrávce střídá další odchovanec Žalgirisu, Rokas Jokubaitis.

I tento faktor může Barceloně pomoct, aby ukončila své třináctileté čekání na euroligovou trofej.