O Češích v Barceloně: Satoranskému i Veselému končí smlouvy. Co bude dál?

Autor:
  8:39
Společně v Barceloně působí od roku 2022, kdy se Tomáš Satoranský vrátil do Evropy ze zámořské NBA a Jan Veselý přestoupil z tureckého Fenerbahce. Hned v první sezoně slavili titul ve španělské lize ACB i účast v euroligovém Final Four. Od té doby ale na výraznější úspěch čekají a je dost možné, že další už nepřidají. Oběma totiž končí smlouva.
Tomáš Satoranský rozehrává útok proti Crvené zvezdě Bělehrad.

Tomáš Satoranský rozehrává útok proti Crvené zvezdě Bělehrad. | foto: Profimedia.cz

Tomáš Satoranský z FC Barcelona v euroligovém zápase s Anadolu Efes Istanbul
Tomáš Satoranský (vlevo) z Barcelony brání v zápase ve Valencii domácího...
Tomáš Satoranský bráněný Vasilije Micičem během utkání Euroligy.
Tomáš Satoranský zakončuje.
27 fotografií

„Zatím jsem nedostal žádnou nabídku,“ říkal Satoranský pro server BasketNews po euroligovém mači se Žalgirisem Kaunas. „Aktuálně jsem otevřený všem možnostem. Uvidíme, jak se to vyvine. Čekají nás ještě další zápasy v Eurolize a play off ACB, takže s takovým nabitým programem nemám zrovna čas se nad tím příliš zamýšlet,“ pokračoval.

Čtyřiatřicetiletý rozehrávač a reprezentační tahoun patří ke stálicím barcelonské sestavy, však mu před sezonou svěřili roli kapitána, pro Nekatalánce zcela výjimečná věc. V Eurolize naskočil 32krát jako člen základní pětky, v celkově 34 zápasech průměrně posbíral 7,2 bodu, 3,6 doskoku a 4,3 asistence.

Veselý znovu v roli střelce, ale Barceloně se euroligové čtvrtfinále vzdálilo

I díky němu se katalánský celek drží v horní polovině dvacetičlenné tabulky a může i dál pomýšlet na přímý postup do čtvrtfinále, v domácí soutěži je ale až na páté pozici s velkou ztrátou na úhlavní rivaly z Realu Madrid, což je ve Španělsku jednoznačně považováno za neúspěch.

Deník Mundo Deportivo zmiňuje, že Satoranského pokračování je jedním z nejžhavějších témat chystané přestavby týmu.

Smlouva totiž končí také další čtveřici zkušených borců – rozehrávači Nicu Laprovíttolovi (36 let) i pivotům Youssouphu Fallovi (31), Willymu Hernangómezovi (31) a Janu Veselému (35).

Jan Veselý z Barcelony se raduje v euroligovém utkání proti Realu Madrid.

Kolem ostravského rodáka, který se v Eurolize do základní pětky v probíhajícím ročníku vměstnal 19krát, se množí spekulace ohledně možného návratu do bělehradského Partizanu, kde působil mezi lety 2008 až 2011.

List AS už v březnu psal, že Barcelona s Veselým nepočítá, další španělská média zase citovala své zdroje, které mluví o předběžné dohodě s pivoty Mosesem Wrightem (aktuálně Žalgiris Kaunas) a Joshem Nebem (Olimpia Milán).

Podle webu Mozzart Sport má navíc srbský kolos během léta jednat s řadou bývalých hráčů, kterým se v černo-bílých barvách v minulosti dařilo.

Doplatili na své ideály. Příběh zapomenuté továrny na talenty, kterou prošel i Veselý

Chce tím obnovit týmovou identitu, která v aktuálním ročníku řádně utrpěla. Velké vášně vzbudil podzimní konec trenérské ikony Željka Obradoviče i řada nevýrazných výkonů v Eurolize. A někdejší oblíbenci fanoušků by měli rozvrácené vztahy urovnat.

Srbský web konkrétně zmiňuje Joffreyho Lauvergne (aktuálně Kuvajt SC), Aleksu Avramoviče (Dubaj BC), Alena Smailagiče (Virtus Boloňa), Vladimira Lučiče (Bayern Mnichov), hvězdného Bogdana Bogdanoviče (LA Clippers), který má být prioritou, a také Veselého.

Český basketbalista Jan Veselý v dresu srbského Partizanu Bělehrad.

Mozzart Sport u něj sice připomíná, že nejlepší léta má už za sebou, ale také dodává: „Na papíře je zahraničním hráčem, ale rozhodně ne cizincem, protože je ženatý se Srbkou a dokonale ovládá jazyk.“

A takové dovednosti jsou v fanoušků Partizanu vždycky plus.

To u Satoranského se dá očekávat spíše setrvání ve Španělsku, před prvním angažmá v Barceloně (2014 až 2016), hrál pět let za Sevillu.

Zařadí ho znovu do svých plánů i generální manažer Juan Carlos Navarro? Anebo španělský velkoklub ukáže na jiného dirigenta, třeba na maličkého Francouze Sylvaina Franciska (Žalgiris), jehož jméno v souvislosti s Barcou také padá?

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Nymburk vs. Rytas VilniusBasketbal - - 7. 4. 2026:Nymburk vs. Rytas Vilnius //www.idnes.cz/sport
7. 4. 18:30
  • 1.85
  • 15.40
  • 2.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.