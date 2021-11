Bálintovou potěšil nejlepší euroligový zápas v USK. Věří v další výhry

Šestadvacetiletá Slovenka také ocenila spolupráci s krajankou, trenérkou Natálií Hejkovou a věří, že se USK může tento rok měřit s kýmkoliv.

„Odehrály jsme vynikající zápas v útoku i obraně. Hrály jsme jako tým a bojovaly jedna za druhou. To je hlavní důvod, proč jsme porazily Salamancu, která byla dosud nepřemožitelná, takto vysokým rozdílem,“ řekla novinářům Bálintová. „Byla to důležitá výhra a to, že jsme zvítězily o 25 bodů, může hrát v konečném důsledku velkou roli,“ poukázala slovenská rozehrávačka i na výhodu lepšího skóre.

Hráčky USK chtěly proti úřadujícím vicemistryním Euroligy zapomenout na poslední porážku na hřišti Jekatěrinburgu, kde prohrály před týdnem po koši v poslední sekundě 73:75. To se jim v domácí hale Královka povedlo a v utkání dovolily Salamance vést jen 18 sekund.



„Škoda toho Jekatěrinburgu, kde jsme přišly o výhru v poslední vteřině. Nadále jsme si však věřily a věděly, že máme kvalitní tým, který může hrát s těmi nejsilnějšími. Šly jsme do utkání s motivací, že to musíme doma dokázat a Salamancu porazit,“ řekla Bálintová. „Ač to nakonec skončilo o 25 bodů, byl to náročný zápas a musely jsme být soustředěné celých čtyřicet minut,“ podotkla slovenská rozehrávačka.

Sama zaznamenala nejvíc bodů z dosavadních zápasů za USK v Eurolize. „Asi to byl tady můj nejlepší euroligový zápas. Konečně jsem ukázala, co umím hrát, a jsem ráda, že se to povedlo. Snad to bude časem ještě lepší,“ přála si Bálintová.



Rodačka z Košic přišla do USK před sezonou po tříletém působení v polské Gdyni. „V Praze se mi líbí. Jsem tu spokojená,“ řekla a ocenila i trenérku Hejkovou. „Pro mě je první paní trenérka na takto vysoké úrovni. Do této doby mě trénovali muži. Navíc je také Slovenka, jsme obě ze stejné země. Jsem za to ráda a myslím, že nám spolupráce vychází,“ řekla Bálintová.

Všimla si také vlivu amerických opor Brionny Jonesové a Alyssy Thomasové. Zatímco Jonesová byla s 15 body druhou nejlepší střelkyní, její krajanka útočila s osmi body, osmi doskoky a 11 asistencemi na triple double. „Chyběly nám už v prvním zápase v Montpellier, kde jsme také prohrály v poslední vteřině. Věřím, že se nám to ale v odvetě nestane. Obě mají svou kvalitu a ukazují to jak ve WNBA, tak v Eurolize. Jsou výjimečné i tím, že brání, což moc Američanek nedělá. Tímhle jsou specifické a týmu pomáhají,“ všimla si slovenská basketbalistka.

Věří proto, že s nimi se USK Praha může měřit v Eurolize s každým soupeřem. „Určitě ano. Musíme jen tyto výkony držet celou sezonu a nepřestat bojovat,“ dodala Bálintová.