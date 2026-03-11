Střelecký výkon tisíciletí v NBA! Adebayo dal 83 bodů a zařadil se za Chamberlaina

Autor: ,
Aktualizujeme   7:54aktualizováno  8:20
Bam Adebayo nastřílel při úterní výhře Miami 150:129 nad Washingtonem 83 bodů, což je druhý nejlepší výkon historie NBA po 100 bodech Wilta Chamberlaina z roku 1962. Osmadvacetiletý americký pivot překonal o dva body druhý dosud druhý nejlepší výkon zesnulé legendy Kobeho Bryanta, v jenž v roce 2006 zaznamenal v jednom utkání 81 bodů.
Bam Adebayo se spoluhráči slaví rekordních 83 bodů.

Bam Adebayo se spoluhráči slaví rekordních 83 bodů. | foto: AP

Spoluhráči kropí vodou střelce 83 bodů Bama Adebaya.
Bam Adebayo přidává dva ze svých 83 bodů.
Bam Adebayo střílí trestný hod, v rekordním zápase jich proměnil 36.
Bam Adebayo přijímá gratulace od spoluhráčů Pelleho Larssona a Tylera Herroa k...
7 fotografií

Adebayo zároveň vytvořil rekord NBA v trestných hodech: novým maximem v jednom utkání je jak jeho 43 házených, tak 36 proměněných šestek. Za 42 minut na hřišti trefil dvojnásobný olympijský vítěz 20 ze 43 střel z pole, z toho sedm z 22 trojkových pokusů.

„Wilt, já, pak Kobe. Zní to šíleně,“ komentoval svůj historický večer Adebayo, jehož dosavadním rekordem z jednoho zápasu bylo 41 bodů. V úterý přidal devět doskoků a tři asistence. Utkání dominoval od začátku: již v první čtvrtině dal 31 bodů, do poločasu měl 43 a po třech čtvrtinách už 62 bodů.

Dosavadní rekord v počtu házených trestných hodů držel Dwight Howard, jenž měl dvakrát 39 pokusů. Maximum v proměněných šestkách (28) drželi Chamberlain a Adrian Dantley. Chamberlain svých 28 trestných hodů proměnil v legendárním utkání z roku 1962, kdy nastřílel 100 bodů, což je stále nejlepší výkon historie NBA. Rekord v dresu Miami dosud držel LeBron James se 61 body z roku 2014.

Čtvrtstoletí bez Wilta, proutníka, který změnil basket a hrál i před Chruščovem

„Pro mě šlo jen o to zůstat klidný a soustředěný, věděl jsem, že můžu dosáhnout něčeho výjimečného. Nevěřil jsem, že to bude 83 bodů, ale být u toho doma, před mámou a fanoušky, je neuvěřitelný historický moment,“ řekl v slzách Adebayo.

Český basketbalista Vít Krejčí v zápase mezi Portlandem a Charlotte zaznamenal po třech bodech i doskocích. Za Trail Blazers odehrál přes 11 minut a přidal i jednu asistenci. Jeho Portland však ztratil devatenáctibodový náskok a prohrál 101:103.

O vítězství Hornets rozhodl zejména výkon LaMela Balla, který ve čtvrté čtvrtině zaznamenal 12 ze svých 14 bodů a výrazně přispěl k obratu. Třiadvacet bodů a devět doskoků si připsal Brandon Miller, zatímco Portland vedl Jerami Grant se 24 body a Deni Avdija s 22 body.

Výsledky NBA

Philadelphia - Memphis 139:129
Brooklyn - Detroit 100:138
Miami - Washington 150:129
Atlanta - Dallas 124:112
Milwaukee - Phoenix 114:129
San Antonio - Boston 125:116
Houston - Toronto 113:99
Golden State - Chicago 124:130 po prodl.
Portland - Charlotte 101:103 (domácí Krejčí 3 body, 1 asistence a 3 doskoky)
Sacramento - Indiana 114:109, LA Lakers - Minnesota 120:106

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Nymburk vs. TerstBasketbal - 5. kolo osmifinálové skupiny L - 11. 3. 2026:Nymburk vs. Terst //www.idnes.cz/sport
11. 3. 18:30
  • 1.44
  • 16.40
  • 3.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Nosková si v Indian Wells nepřidělávala potíže, Ealaovou smetla ani ne za hodinu

Linda Nosková na turnaji v Indian Wells.

Tenistka Linda Nosková porazila v Indian Wells za pouhých 55 minut 6:2, 6:0 Alexandru Ealaovou z Filipín. Po hladké výhře ve svém prvním osmifinále na turnaji přezdívaném „pátý grandslam“ postoupila...

11. března 2026  8:47

Odměna pro záchranáře, Hübl a spol. pokračují jako trenéři Pirátů

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Společně pro Piráty zachránili první ligu, společně je budou kormidlovat dál. Trenérský triumvirát ve složení Richard Lobo, Jakub Grof a Viktor Hübl zůstává na střídačce hokejového Chomutova. Klub o...

11. března 2026  8:35

Střelecký výkon tisíciletí v NBA! Adebayo dal 83 bodů a zařadil se za Chamberlaina

Aktualizujeme
Bam Adebayo se spoluhráči slaví rekordních 83 bodů.

Bam Adebayo nastřílel při úterní výhře Miami 150:129 nad Washingtonem 83 bodů, což je druhý nejlepší výkon historie NBA po 100 bodech Wilta Chamberlaina z roku 1962. Osmadvacetiletý americký pivot...

11. března 2026  7:54,  aktualizováno  8:20

Ani narozeninový gól Kometě nepomohl. Jsem rád, ale nic nepřinesl, smutní Ďaloga

Obránce Komety Marek Ďaloga během šestého semifinále proti Spartě.

Druhé utkání předkola play off mezi brněnskou Kometou a českobudějovickým Motorem skončilo po základní hrací době 1:1 a přineslo rozuzlení až v nájezdech. V nich se nakonec jako jediný prosadil...

11. března 2026  8:20

Basketbalistky načaly kvalifikaci o MS vítězstvím, jasně přehrály Jižní Súdán

Aktualizujeme
Eliška Hamzová útočí v zápase s Jižním Súdánem v kvalifikaci o MS.

Hektický týden pro české basketbalistky začal. V čínském Wu-chanu za sedm dní odehrají pět zápasů kvalifikace o mistrovství světa 2026. Ten první svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové zvládly,...

11. března 2026  6:20,  aktualizováno  8:14

Sparta ještě má co dokazovat, Kladno ji překvapivě trápí. Nedvěd frustraci necítí

Hráči Sparty bujaře slaví gól Kladnu.

Nečekané drama v sérii mezi obřím favoritem a zelenáčem play off. I podruhé se v O2 areně prodlužovalo a zatímco hokejisté Kladna udivují, hokejisté Sparty vzbuzují skepsi. Pokud přesvědčivě...

11. března 2026  7:43

KOMENTÁŘ: Rychle pryč a zapomenout. Ať Kinský neskončí jako Karius

Zdrcený Antonín Kinský po druhé chybě v zápse s Atlétikem.

Než tohle hlava pobere, chvíli to potrvá. Když loni v lednu okouzlil Tottenham sebevědomým debutem, hned se říkalo, že má na Real Madrid. Po třinácti měsících je Antonín Kinský na dně. Dva kiksy v...

11. března 2026  7:08

Pastrňák byl u vítězné trefy Bostonu, Dobeš s Dostálem vychytali výhry

David Pastrňák před brankářem Darcym Kuemperem.

V úterý měla NHL napilno. V třinácti zápasech se z Čechů prosadili díky asistencím David Pastrňák z Bostonu s Radko Gudasem z Anaheimu a mezi střelce se zapsal colorádský Martin Nečas. V brankovišti...

11. března 2026  5:36,  aktualizováno  6:11

Od tříměsíční práce k životnímu projektu. Trenér parahokejistů o saních i respektu

Premium
Trenér českých parahokejistů Jakub Novotný sleduje své svěřence na...

Od naší zpravodajky v Itálii Poprvé na paralympijských hrách postoupili do semifinále a poprvé si zahrají o medaile. Ačkoliv čeští parahokejisté v úterý padli s Kanadou 1:4, ve skupině obsadili druhé místo. Už podruhé je na...

11. března 2026

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

10. března 2026  18:30,  aktualizováno  23:08

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

10. března 2026  16:45,  aktualizováno  22:57

Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.

S nevěřícným výrazem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid...

10. března 2026  22:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.