Balvín zpátky ve Španělsku: Mohl bych tam hrát pořád, ale musím koukat i na finance

České basketbalisty nejprve čeká páteční souboj v Pardubicích s Řeckem (od 18:00) a poté v pondělí v Newcastlu zakončí skupinu proti Velké Británii. K postupu na šampionát, který se uskuteční na přelomu srpna a září, jim stačí jedna výhra, případně i porážka Nizozemska v souběžných utkáních.

„Naše mentalita není, že můžeme i prohrát. Jsme nastavení, že chceme vyhrát. Proces kvalifikace chceme uzavřít už v pátek, aby si v pondělí mohli zahrát mladší kluci,“ přibližuje 32letý Balvín, jedna ze stálic a opor národního družstva.

Řekové složili kvalitní sestavu, máte z nich respekt?

Před rokem jsme u nich prohráli o osm bodů (64:72), takže víme, že s nimi můžeme bojovat. Navíc budeme hrát doma a jim budou chybět Thomas Walkup a Kostas Slukas, což je pro ně velké oslabení. V podobných zápasech kolikrát nezáleží, kdo je basketbalovější, ale důležité je, kdo to chce víc urvat. Věřím, že dokážeme vyhrát.

Těšíte se na souboje s vysokou řeckou sestavou? Jorgos Papajanis měří 220 centimetrů, o tři více než vy.

Já už jsem proti němu hrál ikskrát, takže to pro mě nebude nic specifického. Už jsme se proti sobě mlátili hodněkrát, takže je to pro mě jen další zápas.

Český pivot Ondřej Balvín stahuje míč nad Thomasem Walkupem z Řecka.

Sezonu jste začínal v Číně, ale v prosinci jste přestoupil do španělského týmu Obradorio, které sídlí v Santiagu de Compostela. Můžete popsat, jak se tento přesun odehrál?

Už když jsem v Číně skončil, tak mi ze Santiaga říkali, že by o mě měli zájem. Nejdřív jsem to trošku vypouštěl z hlavy, protože je to druhá španělská liga, ale když jsme se o tom bavili víc, tak mi to dávalo docela smysl.

Proč?

Je to tým, který chce postoupit do nejvyšší soutěže ACB, ve které už předtím iks let hrál. Já byl v situaci, kdy jsem mohl počkat déle, protože bylo těsně před obdobím, kdy se basketbalový trh otevírá a hodně týmů mění hráče. Ale na druhou stranu nabídka z Obradoria byla konkrétní a výborná, takže bylo těžké ji odmítat. Po tom, co jsem se bavil s trenérem a některými hráči, tak mi začala dávat čím dál větší smysl, až jsem si řekl, že do toho chci jít.

Jak necelé tři měsíce v novém klubu hodnotíte?

Ze začátku to bylo složité, protože hned po mém příchodu jsme chytli blbou šňůru. V prosinci jsme vyhráli jen dva zápasy, ale bylo to způsobené hlavně tím, že přišlo dost nových hráčů. Dva jsme byli podepsaní nově, jeden se vracel po nějakých osmi měsících zranění, další dva se zranili...

Takže hodně změn.

Ano. V týmu byl velký mišmaš a nás to stálo nějaké výhry. Každopádně teď pod novým trenérem Félixem Alonsem jsem chytnul lepší rytmus. Potřeboval jsem si zvyknout, protože španělský basket je přece jen trochu specifičtější. Potom jsem šel nahoru víc a víc.

V tabulce jste na sedmém místě. Věříte, že můžete postoupit do ACB?

Ano. Vítěz základní části postupuje automaticky a týmy na druhém až devátém místě hrají play off, ve kterém je po prvním kole Final Four. Takže je to otevřené prakticky pro všechny. My se připravujeme na finální fázi, abychom byli vyladění a připravení zabojovat o postup. Kvalitu na to máme.

Ondřej Balvín v posilovně během reprezentačního srazu v Poděbradech.

A finančně byste to utáhli?

Máme silného sponzora, náš prezident vlastní společnost na autobusovou dopravu. Finance jsou zabezpečené bez problémů, klub hrál ACB ještě minulý rok a byl v ní nějakých dvanáct čtrnáct let v řadě.

Jaká je kvalita druhé španělské ligy?

Velká. Máte tam šest týmů, které chtějí bojovat o postup a nedávno nejvyšší soutěž hrály. Před covidem byla liga mezi nejlepšími pěti šesti v Evropě a je otázka dvou tří let, než chytne renomé, které reálně má. Jen teď to na trhu ještě není vidět.

Ve Španělsku jste působil v letech 2016 až 2021. Jste rád, že jste se tam vrátil?

Španělsko miluju. Je to nádherná země se skvělým jídlem, počasím i lidmi. Já jsem vždycky chtěl zůstat, ale kromě čtyř pěti týmů tam finanční situace není tak smysluplná. A když máte nabídky z Asie, kde vám platí mnohonásobně víc, tak na to musíte koukat i z tohoto pohledu. Kdybych chtěl celou kariéru zůstat ve Španělsku, tak klidně můžu, ale musím najít balanc, který mi bude vyhovovat.