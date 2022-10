Šok, hvězdný basketbalista Autrey skončil v Kolíně. Vrátí se do Ústí?

„Lamb Autrey požádal vedení našeho klubu o ukončení kontraktu z důvodu menšího herního vytížení,“ informoval kolínský klub, který přitom hvězdu soutěže angažoval teprve na sklonku září. V novém dresu zvládl zkušený rozehrávač či křídelník čtyři zápasy, v průměru naskakoval na hřiště na 23,8 minut a nastřílel 4,8 bodu. Jednou nastoupil v Alpe Adria Cupu.

Už letošní léto měl Autrey rozmarné. Po úspěšném působení v Ústí, které vytáhl k historickému postupu do semifinále NBL, se nechal zlákat kyperským Apoelem Nikóse. Jenže odešel, aniž by za něj odehrál soutěžní zápas. Změnil se trenér, jemuž se do koncepce nehodil.

A teď by mohl třiatřicetiletý hráč přichystat bombastický comeback do Slunety. „Samozřejmě registrujeme, že je volný. Celá veřejnost nám ho až vnucuje, lidé na to mají právo a je dobře, že se takové věci dějí. V tuhle chvíli však neřeknu, zda přijde, nebo ne,“ uvedl Tomáš Hrubý, generální manažer ústeckého klubu.

Jeho ekipa do sezony nevstoupila dobře, po třech porážkách v řadě zabrala a smetla Hradec Králové. Už po dvou kolech propustila Američana Stevena Haneyho, proto shání posilu.

„Zaprvé rozhodnutí je na trenérovi, zadruhé musíme zohlednit více činitelů. A udělat to nejlepší pro klub, tým a hráče,“ pronesl Hrubý. „Pracujeme na posílení, ale teď neřeknu, jestli to bude Lamb, nebo ne. Možné to samozřejmě je.“