Přišel, viděl, zvítězil. Autrey hned dotáhl Hradec Králové k výhře

Královští sokoli si pro ni dojeli do Prahy, kde 87:81 zdolali pražskou Slavii. Nováčka, jenž si před časem senzačně poradil i s mistrovským Nymburkem.

A posila Autrey? Na hřišti strávil více než 38 minut, nejvíc ze všech hráčů, kteří do zápasu zasáhli. Stejné to bylo i s osmadvaceti nastřílenými body, k nimž přidal na rozehrávače slušných sedm doskoků.

„Lamba jsme zapracovali do sestavy a prostě jsme odehráli dobrý zápas,“ uvedl trenér Královských sokolů Lubomír Peterka.

Družstvu podle něj pomohlo i to, že: „přestáli jsme první poločas, kde nám domácí trošku utekli, do poločasu jsme to ale otočili a pak jsme byli o kapánek lepší a po zásluze jsme vyhráli.“ Pro Hradec to byla druhá výhra v sezoně, která je odlepila z poslední příčky tabulky. „Tohle vítězství jsme potřebovali,“ přiznal kouč Peterka. Také pro první výhru si dojeli na hřiště soupeře, na první domácí čekají. Příležitost vylepšit tuto bilanci budou mít už v pátek, kdy je v Hradci na programu prestižní derby s Pardubicemi.

I pro Autreyho to bude hodně specifický zápas, v letech 2015 až 2018 totiž odehrál tři sezony právě za Pardubice, nejvíc v jednom klubu za svého úspěšného působení v Česku. Jako nová hvězda rivala.

„Prostě jsme si sedli, sdělil jsem mu svoji vizi do budoucna a ta ho přesvědčila, aby šel k nám. Lamb vidí, že náš největší problém je na pozici, kterou on hraje. Vím, že nám pomůže,“ popsal manažer hradeckého klubu Peter Sedmák, jak se mu podařilo texaského rodáka k angažmá v Hradci přesvědčit.