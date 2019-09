Drtička z Oceánie. Australské hvězdné trio chce sestřelit také Česko

Rychlá charakteristika slovy pivota Ondřeje Balvína: „Patty Mills, excelentní rozehrávač. Joe Ingles, skvělý střelec. Aron Baynes, nejlepší pivot. Ale pozor, oni šlapou pospolu.“

Bylo by nemoudré nezačlenit do seznamu nebezpečných třeba zkušeného Andrewa Boguta (706 zápasů v NBA, naposledy hrál za Golden State) či Matthewa Dellavedovu, šampiona z roku 2016 s Clevelandem.

Australský křídelník Joe Ingles (vlevo) útočí kolem Victora Lize z Dominikánské republiky.

Tři výše jmenovaní mají však zatím v Číně největší formu. Oněch 74 společných příspěvků bylo jasným klíčem k výhře 100:98 nad Francií, demonstrací jejich síly.

„Nezbude nám než si je pohlídat. Zkusit je odříznout od balonu, aby měli co nejmenší prostor, dostat je pod tlak od první minuty,“ plánuje Martin Kříž, český pes-obranář.

Také s jeho přispěním se nejužitečnější hráč poslední sezony NBA Janis Adetokunbo prosazoval v českém souboji s Řeckem ztuha, často byl naštvaný a utopený v sóloakcích, které česká vazba uměla vyřešit.

Esem Austrálie je muž úplně jiné postavy i stylu, přesně o 28 centimetrů menší Mills.

ONLINE Česko vs. Austrálie (od 15:00)

„Hraje v obrovské fazoně,“ uznává reprezentační asistent Petr Czudek. Rodák z Canberry se v NBA v základní části zatím dostal nejvýše na průměr 10,3 bodu za sezonu, na šampionátu je s cifrou 21,8 třetím nejlepším kanonýrem.

„Bere si opravdu velké a těžké střely a dává je. Toho musíme trochu eliminovat,“ uvědomuje si Czudek.

Tahle trojička je složena opravdu pestře. Parádní rozložení sil: kromě ďáblíka Millse ryzí šutér Ingles, Baynes za sebe pro změnu nechává promluvit svých 208 centimetrů. „A třeba Ingles byl po základních skupinách snad první v asistencích,“ doplňuje Balvín.

My a Australané jsme sympaťáci

Kdo si libuje v ofenzivních zápasech, neměl by ve středu od 15.00 čtvrtfinále mistrovství světa vynechat.

Australský basketbalista Aron Baynes děkuje za přihrávku.

„Austrálie je silový tým. Hodně tvrdý a hodně útočný, moc se s tím nepářou,“ přibližuje Czudek. „Hrají velice rychle, dávají hodně bodů. Ale tím, že opravdu rychle zakončují, jich taky hodně dostávají.“

A ještě jedna charakteristika se hodí. „Jaký je to soupeř? Neporažený,“ připomíná rozehrávač Jakub Šiřina australský lauf. „Jeden z top týmů, které tady kromě Američanů můžeme potkat.“

Také jde o mužstvo, jehož projev se líbí českému kapitánovi.

„Když jsme se s Blakem (Schilbem) na pokoji koukali na zápas Srbska se Španělskem, tak mu říkám, že co jsem předtím viděl Srby, jakž takž, ale jakmile na ně byl trošku těžší soupeř, hra se jim docela rozpadla,“ líčil Pavel Pumprla prorocky před tím, než Srbové nezvládli čtvrtfinále s Argentinou. „Tak říkám: Jediní, co jsou mi hrou na šampionátu sympatičtí, jsme my a Austrálie. Proč? Protože se pěkně dělí o balon, ač to ze statistik nemusí vypadat, když mají tři hráči 30, 24 a 21 bodů. Ale oni fakt hrají pěkný týmový basket, hodně v pohybu. Plus mají velké hvězdy, které na sebe berou skórování.“

Zatím žádná parta čahounů z Oceánie ještě nedosáhla na velkou medaili, Austrálie nemá žádnou ani z mistrovství světa, ani z olympiád. Mills, Ingles a Baynes, tři šéfové excelující ve třech různých oborech, to v Číně touží razantně změnit.

Aktuálně hodlají sestřelit Česko.