Basketbalista Auda opouští po třech letech Jokohamu, v Japonsku chce ale zůstat

„S klubem jsme se sice nedohodli na podmínkách, ale i tak jsem rád za šanci, kterou mi v Japonsku dali. Odehrál jsem v Jokohamě tři sezony a bylo to úžasné,“ řekl Auda. „Kdyby to šlo, rád bych v Japonsku působil dál. Už jsem si zvykl na tamější styl hry a život. Kdyby to ale nevyšlo, zvolil bych si něco v Evropě. Už jsem toho prošel v kariéře dost, takže když bude nějaká zajímavá destinace, jsem otevřený všemu,“ doplnil.

Uplynulou sezonu v týmu B-Corsairs hodnotil rodák z Ivančiv pozitivně - jak v lize, tak v poháru se probojoval do semifinále. „Byla to hodně úspěšná sezona. Klub nikdy v play off nebyl a my došli až do semifinále, kde jsme prohráli s pozdějším šampionem,“ uvedl. „Během tří sezon se nám podařilo stále navyšovat počet vítězství. V prvním ročníku jich bylo kolem 18, ve druhém snad 22 a letos jsme jich měli lehce přes třicet. Pro mě individuálně byly asi první dvě sezony lepší a hrál jsem v nich více minut, i teď jsem ale odevzdal kvalitní výkony,“ řekl Auda.

Reprezentační pivot, který působil dříve v USA, Polsku, Španělsku nebo Francii, si Japonsko oblíbil. Oslovila jej asijská mentalita. „Jsou pokorní a ukazují respekt nejen vůči starším, ale i ostatním lidem. To vychází i z jejich klanění, když se s někým zdraví. Určitě jsem si z toho něco odnesl,“ líčil. Budoucnost chce vyřešit během června a července. „Zatím je stále brzy. Nějaké odezvy tam sice jsou, ale nic konkrétního. Času je pořád dost,“ uvedl .

Účastník loňského mistrovství Evropy, olympijských her v Tokiu nebo mistrovství světa v roce 2019 plánuje během léta hlavně odpočinek. Účast v olympijské předkvalifikaci v Estonsku nevidí jako reálnou. „Bavili jsme se o tom, ale poslední tři roky v kuse byly dost nabité. Do toho jsem měl i během sezony menší zranění. Bude mi 34 let a necítím se už tak dobře, že bych měl odehrát celé léto a pak zase nastoupit do nové sezony v novém týmu. To by pro mě bylo hodně těžké. Letos budu potřebovat spíše zregenerovat a připravit se na další sezonu,“ řekl.

Na pražské Letné dnes plnil roli ambasadora turnaje Veolia Energy Streetball pro studenty základních a středních škol. „Mám tyhle letní akce rád, dřív jsem v nich také hrával. Jsem rád, že jsou nejen takovéto akce i různé kempy. Za mě je hrozně důležité, aby se děti vedly ke sportu a pak už je jedno, jestli je to basket nebo něco jiného. Sportovat se musí,“ dodal Auda.