Trae vůdce, Vít rozehrávač. Atlanta chce ukázat, že umí i bránit, líčil Krejčí

V duelu s Wizards si poranil pravý stehenní přitahovač, na jeho pozici u Hawks ani drobný výpadek ale nic zásadního nezmění.

Stále musí bojovat o místo v sestavě a bez kvalitní obrany se jako rozehrávač neobejde. „Je pro mě pořád nejdůležitější, proto chodím na hřiště. Chci v ní být poctivý, ne náhodou jsem v létě zesílil a pracoval na mobilitě,“ povídal vybraným českým novinářům.

Aktuálně mu na váze svítí 93 kilogramů, krátce před sezonou se vytáhl dokonce na 96: „Ale zatím to je pro mě nemožné udržet.“

Ostatně snaha českého basketbalisty symbolizuje směřování celé organizace. „Poslední roky byla Atlanta známá tím, že se tady více útočilo, než bránilo, a to chceme v této sezoně změnit,“ popisoval Krejčí.

Od pevnější obrany si Hawks slibují i tvorbu lepších výchozích pozic pro útoky, ostatně i pod košem soupeře budou v Atlantě spoléhat na týmovost a spolupráci.

„Je pravda, že až na Trae (Younga) nemáme velké individuality. Ale všichni, co jsme tady, zvládneme hrát týmově, půjčovat si míč,“ vysvětloval Krejčí, který v rotaci na počátku sezony chodil na palubovku právě za největší hvězdu týmu.

„Na tréninku jsme se během přípravy bránili skoro každý den, je to super škola. Tento rok přijal víc i roli vůdce, hodně dospěl, snaží se mi pomáhat, za to jsem extrémně vděčný.“

Se stejnou pozicí bojuje třeba Matěj Svoboda v Nymburce, kde střídá Jaromíra Bohačíka, nejlepšího hráče uplynulého týdne basketbalové Ligy mistrů. Oba ale svorně opakují: Šance dostáváme a je jen na nás, jestli je využijeme.

Krejčí navíc zdůraznil: „Vím, že kvůli dalším okolnostem se moje role může zápas od zápasu měnit. Ale to jsou momenty, během kterých cítím důvěru trenéra. Věří mi v různých situacích.“

Atlanta je navíc v tradičně náročném zápřahu základní části NBA, tým se tak podle nastalé situace obměňuje.

Naposledy během dvou dní stihli Hawks zápas v Oklahoma City a domácí duel s Washingtonem. „Přiletěli jsme asi o půl druhé ráno. Spal jsem do desíti, dal jsem si lehkou posilovnu... A najednou musíte za pár hodin do haly na další zápas,“ vyprávěl Krejčí.

Shai Gilgeous-Alexander (vlevo) z Oklahoma City Thunder blokuje Víta Krejčího z Atlanta Hawks.

Promyšlené plány, jak v hektickém programu ušetřit síly opor, na rozdíl od Philadelphie v Atlantě nemají, případné změny řeší operativně.

„U nás v týmu není nikdo, kdo by byl na zranění vyloženě náchylný. Když někdo cítí drobnější problém, je lepší ty zápasy krátce za sebou nehrát. Všichni ale vědí, že je to součástí NBA. Od toho máme delší letní přípravu, abychom se na to nachystali mentálně i fyzicky,“ přiblížil.

S Washingtonem sice Hawks klopýtli, ale jinak jim vstup do sezony sedl, na úvod splnili roli favoritů v zápasech s Charlotte Hornets i Brooklyn Nets. „A s OKC (Oklahoma City Thunder) jsme hráli tři čtvrtiny vyrovnaně, a to jsou jedním z nejlepších týmů v NBA. Myslím si, že máme dobře nakročeno, ale musíme se v dalších věcech posouvat.“

Cíl je totiž v Atlantě jasně dán: vylepšit umístění z uplynulého ročníku a proklouznout do play off. „Máme na to dost kvalitní tým. Můžeme ostatní překvapit hlavně obranou, ve které jsme se zlepšili a budeme na ní chtít dále stavět,“ prohlásil Krejčí.

Vít Krejčí z Atlanta Hawks (uprostřed) brání pronikajícího Carltona Carringtona z Washington Wizards.

A se stejnou jistotou hovořil i o největších adeptech na titul, o bostonských Celtics.

„V prvních zápasech ukázali, jakou mají sílu. Předvádí moderní basket, který by chtěl hrát snad každý tým v NBA. Mají skvělou obranu, hrajou agresivně a střílí klidně padesát až šedesát trojek za zápas. Navíc díky týmovému pojetí je nestřílí z těžkých pozic. Což ukázali třeba v zápase s Knicks,“ připomněl Krejčí, jak Celtics na úvod sezony vyrovnali rekord Milwaukee Bucks s 29 proměněnými pokusy za tři body.

Do podobného divočení se Hawks zřejmě pouštět nebudou, neboť trenér Quin Snyder naordinoval Krejčímu a spol. jasnou taktiku.

Nejdříve obrana, pak útok.