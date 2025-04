czo Daniel Czolko Autor:

15:51

Druhý rok za sebou Atlantě uniklo play off basketbalové NBA, což majitel Tony Ressler vyhodnotil jako neúspěch a rozloučil se s generálním manažerem Landrym Fieldsem. Do jeho role povýšil dosavadního asistenta Onsiho Saleha, který rozhodně má u celku, kde působí také Vít Krejčí, na co navazovat.