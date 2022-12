Překvapivá prohra lídra, Boston v NBA podlehl Orlandu. Atlanta zabrala

Atlanta měla velmi dobrý vstup do zápasu, ve druhé čtvrtině vedla až o 24 bodů a do poločasu nastřílela 75 bodů. Po výpadku ve třetí části se soupeř přiblížil na čtyři body, Hawks se ale vzpamatovali a ve čtvrté části si vzali dvacetibodové vedení zpět. Do klidné koncovky mohl naskočit i Krejčí a stihl jednu nepřesnou střelu. Trae Young táhl Atlantu 31 body a 9 asistencemi, Bogdan Bogdanovič zaznamenal 28 bodů včetně sedmi trojek a 9 doskoků.

Boston doma vedl nad Orlandem 14:4, jenže Magic ještě v první čtvrtině skóre otočili a vedení už nepustili. Desátou výhrou potvrdili zlepšení po špatném vstupu do sezony, kdy byli nejhorším týmem soutěže.

„Jeden z trenérů za mnou přišel a řekl mi, že po čtyřech domácích výhrách můžeme proti nejlepšímu celku soutěže dokázat, že jsme opravdu dobrý tým, a nebo prohrát a vymluvit se na to, že to bylo venkovní utkání na hřišti lídra. A to jsme nechtěli,“ řekl autor 20 bodů Paolo Banchero. Moritz Wagner nastřílel 25 bodů, Bostonu nepomohlo ani 31 bodů Jaysona Tatuma a 26 bodů Jaylena Browna.

Pátou výhru za sebou vybojoval i Brooklyn, který drží čtvrtou příčku ve Východní konferenci. V Torontu při posledním útoku za vyrovnaného stavu naznačil Kyrie Irving nájezd, ale dobrým pohybem se zbavil obránce a trojkou s klaksonem zápas rozhodl (119:116). Celkem dal 32 bodů, Kevin Durant přidal 28. V dresu Toronta dal 39 bodů Fred VanVleet.

„Chtěl jsem najet, ale viděl jsem, že ze slabé strany už tam běží na výpomoc obraně Juancho Hernangómez. Tak jsem se rozhodl pohyb zaseknout a vystřelit,“ popsal Irving svoji první vítěznou střelu s klaksonem v kariéře. „Chtěl jsem dát míč Durantovi, ale ten mě přesvědčil, ať dám důvěru Kyriemu,“ prozradil trenér Jacque Vaughn.

Davis musel odstoupit, Lakers si ale poradili

Nejlepším střelcem večera byl Donovan Mitchell, který 41 body zajistil Clevelandu vítězství 118:112 nad Indianou. Dokonce šestou výhru za sebou zaznamenal New York, který i díky 17 trojkám porazil domácí Chicago 114:91 a drží ve Východní konferenci šesté místo stále v těsném závěsu za Philadelphií, která přehrála obhájce titulu Golden State 118:106.

Warriors sice i bez tří hráčů základní sestavy včetně Stephena Curryho, který má poraněné rameno, dobře začali a vedli o 11 bodů, ale Sixers duel otočili i díky 34 bodům Joela Embiida a 27 bodům Jamese Hardena. „Nehráli jsme nic extra, ale vyhráli jsme a to je hlavní,“ řekl trenér Sixers Doc Rivers. Golden State táhl s 29 body Jordan Poole.

Dallasu se povedlo zastavit rozjetý Portland a zvítězil 130:110. Luka Dončič k tomu přispěl 33 body a 9 asistencemi, Christian Wood přidal 32 bodů a 12 doskoků. Mavericks pomohlo, že ve druhé půli ubránili Damiana Lillarda a dovolili mu celkem jen 24 bodů, zatímco v předchozích čtyřech duelech dal pokaždé přes 35.

Vyhráli také Los Angeles Lakers, kteří porazili Denver 126:108, přestože ve druhé půli hráli bez zraněného Anthonyho Davise. Ten v první čtvrtině špatně došlápl, ještě zkusil hrát, ale po přestávce už nenastoupil. Skvěle ho zastoupil Thomas Bryant, který pomohl k výhře 21 body a dobrou obranou Nikoly Jokiče. Ten dal 25 bodů. Nejlepším střelcem Lakers byl s 30 body LeBron James.