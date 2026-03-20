Ať rodiče netrápí děti. Trojan ve spotu Bez faulu dává kartu rozzuřenému Czudkovi

  14:32
Už třetím rokem pokračuje Česká basketbalová federace (ČBF) v obnoveném projektu Bez faulu, který cílí na kultivaci sportovního prostředí. V novém klipu s názvem Karta s hercem Ivanem Trojanem či bývalým trenérem Petrem Czudkem upozorňuje na nevhodné chování rodičů k dětem. Představitelé ČBF také podepsali memorandum o vzájemné spolupráci na projektu se Slovenskou basketbalovou asociací.
Herec Ivan Trojan (vlevo) a bývalý fotbalista Vladimír Šmicer jsou ambasadoři projektu basketbalové federace Bez faulu. | foto: ČTK

„Dlouhodobě vnímáme, že velkým nešvarem a tím, co v klubech trápí lidi, jsou rodiče. Je to paradox, protože rodiče to určitě myslí dobře, ale často si neuvědomují, co jejich chování způsobuje,“ řekla na tiskové konferenci manažerka sociálních projektů ČBF Michaela Veselá. „Emoce ke sportu patří, ale slova mohou i zraňovat. Chtěli jsme tu nejtěžší oblast nějak uchopit a vyslat apel k rodičům, protože bez jejich pomoci se dál neposuneme.“

Také ve třetím klipu kampaně Bez faulu hraje hlavní roli Trojan. Po nezávislém moderátorovi, který bořil hranice mezi rodiči, trenéry a dětmi v prvním spotu, a roli agresivního kouče, jenž porušuje desatero Bez faulu, se nyní stal rozhodčím. Roli agresivního otce, jenž uráží při zápase svého syna, kterého hraje Václav Trojan mladší, ztvárnil Czudek.

Za nevhodné chování nejprve obdrží od Trojana jako varování červenou kartu a po pozdějších urážkách černou, po níž je duel dokonce ukončen. Režisérem klipu byl opět David Sís.

„Hledali jsme symbol, který by byl výmluvný a všeříkající,“ vysvětlila Veselá. „Inspirovali jsme se tím, že v mnoha sportech existují karty, které upozorňují na nějaký nešvar a případně zastaví hru. V basketbale karty nejsou a nejspíše ani nebudou, ale zvolili jsme tento symbol, protože víme, co znamená, když se ve fotbale ukáže žlutá a pak červená.“

Důležitost tematiky potvrdil i Trojan. „Když vidím nějakého agresivního trenéra nebo rodiče, tak je dobré to nepřehlížet, ale navázat nějaký laskavý kontakt a třeba si o tom popovídat, zda už to není moc,“ uvedl.

V doprovodných rozhovorech vystupují také Ilona Burgrová, Petr Benda, František Rón či bývalý fotbalový reprezentant Vladimír Šmicer.

VIDEO: Řvoucí kouč Ivan Trojan bojuje za lepší prostředí ve sportu

„Tyhle projekty pomáhají, aby si lidé uvědomili, že vše má svou hranici,“ zdůraznil Šmicer. „To, jak se chovají rodiče a trenéři, má obrovský vliv na děti. A kolikrát kvůli tomu, že to prostředí není dobré, tak jsou děti z těch sportů schopné i odejít. Nebaví je to, bojí se, jsou pod stresem. A to je hrozná škoda, když o ně ty sporty přichází.“

Na Slovensku je patronem projektu herec Juraj Loj.

„Situace, které se odehrávají na sportovištích, nás donutily zamyslet se nad tím, jak to řešit,“ sdělil prezident slovenské asociace Michal Ondruš. „Následně jsme hledali možnosti, jak do kultivace sportovního prostředí nejlépe vstoupit, a inspirace přišla právě z Česka, kde projekt Bez faulu už běží a má přesah až za hranice České republiky. Projekt a odkaz kampaně je velmi silný, a proto jsme velmi rádi, že jsme se dohodli na spolupráci s ČBF a můžeme jej dál společně rozvíjet.“

Nejčtenější

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

O historický počin proti Rytasu Vilnius. Nymburk ví los pro čtvrtfinále Ligy mistrů

Nymburští basketbalisté slaví výhru na palubovce Gran Canarie.

Basketbalisté Nymburka se ve čtvrtfinále Ligy mistrů utkají s Rytasem Vilnius, jehož ústřední postavou je bývalý hráč středočeského klubu Jerrick Harding. Rozhodl o tom páteční los v Badaloně, kde se...

20. března 2026  14:22

Začalo halové MS. Manuel byla v rozbězích nejrychlejší ze všech, postoupil i Horák

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v rozběhu halového MS v Toruni

V polské Toruni odstartovalo halové mistrovství světa v atletice. Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vyhrála svůj rozběh a postoupila do večerního semifinále, stejně si vedl i čtvrtkař Tomáš Horák....

20. března 2026  14:10

Halové MS v atletice 2026: program, výsledky, kdy jdou do akce Češi?

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v rozběhu halového MS v Toruni

Atletický vrchol letošní halové sezony míří do Polska. V Toruni se od 20. do 22. března koná mistrovství světa, kterého se účastní i početná česká výprava. Program závodů, výsledky, českou nominaci i...

20. března 2026  14:08

Darida vysvětluje návrat: Názory okolí? Padesát na padesát. Já chci týmu pomoct

Reprezentační kapitán Vladimír Darida vybíhá na rozcvičku před utkáním se...

První, co mu reprezentační manažer Pavel Nedvěd na společné schůzce řekl, bylo: „I já jsem se do národního týmu vrátil.“ Už je to přes dvacet let. Před baráží o mistrovství světa v Německu, kam se...

20. března 2026  13:37

Součet jedna a půl miliardy korun. Kolik vydělaly české kluby v pohárech

Momentka z odvety osmifinále Konferenční ligy mezi Spartou a Alkmaarem.

Sparťanští fotbalisté k podzimním výdělkům z pohárové Evropy na jaře na bonusech a prémiích nepřidali ani korunu. Dvě porážky s Alkmaarem a sbohem. Olomouc, která rovněž vypadla v osmifinále...

20. března 2026  13:25

Povedený trénink před posledním sjezdem sezony. Ledecká byla v Kvitfjellu čtvrtá

Ester Ledecká při druhém tréninku na sjezd v Kvitfjellu

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká si ve druhém tréninku na poslední sjezd sezony Světového poháru v norském Kvitfjellu polepšila a zajela čtvrtý čas. Před sobotním závodem byla...

20. března 2026  13:20

Po obratu předvedl zkrat. Zohorna oslabil Kometu, kapitán jen hlesl: Ví, že to zkazil

Brněnský Tomáš Zohorna slaví gól proti Pardubicím.

Do konce zápasu chybělo lehce přes devět minut, skóre hovořilo 7:3 jednoznačně ve prospěch Pardubic. I přesto se brněnský útočník Tomáš Zohorna nechal vyprovokovat. Soupeře udeřil hlavou, utkání pro...

20. března 2026  13:13

Hradecký kapitán Pláněk: Osudový Třinec? Věřím, že ho konečně porazíme

Akce před brankou Hradce Králové, zleva Filip Sandberg z Liberce, Martin Pláněk...

Loni sice jejich soupeř vypadl už ve čtvrtfinále, tedy o kolo dříve než oni, a v letošní sezoně skončil v základní části až za nimi, ale přesto Třinec vzbuzuje před pátečním startem čtvrtfinále play...

20. března 2026  12:28

Už o sobě nepochybuju. Dvacet nej Terezy Voborníkové z její průlomové sezony

Premium
Tereza Voborníková slaví 5. místo v závodě s hromadným startem v Kontiolahti.

Že meteorologové hlásili na takřka celý týden sluníčko? Zapomeňte. Platilo totiž: mlha přede mnou, mlha za mnou. Viditelnost pět metrů. Úterní i středeční tréninky na střelnici zrušené, závodní tratě...

20. března 2026

Trest za fotku s dubajským emírem. Kanonýra Íránu vyloučili z reprezentace

Velšský brankář Wayne Hennessey zblízka zasahuje proti šanci Sardára Azmúna z...

Jeden z nejlepších íránských fotbalistů Sardár Azmún byl vyloučen z reprezentace, protože se prý zachoval neloajálně vůči režimu v zemi. Informovala o tom íránská tisková agentura Fars. Bývalý...

20. března 2026  11:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Leerdamová vyrazila na lyže v luxusní kombinéze. Obdiv sklidila i od Vonnové

Olympijská vítězka Jutta Leerdamová si po sezoně dopřává odpočinek na horách....

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová si po náročné sezoně dopřává odpočinek na horách. Olympijská vítězka vyrazila s rodinou na lyžařskou dovolenou do francouzských Alp, odkud se pochlubila...

20. března 2026  11:40

Sparta si chtěla v Evropě zachránit rozpačitou sezonu, místo toho vybuchla

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Uvěřili jste na chvíli, že to může vyjít? Že fotbalová Sparta může jít v Konferenční lize daleko? Třeba až do finále, jak si vysnila? Znělo to lákavě. Dokud ve čtvrtek nepřišlo vystřízlivění. Drsné a...

20. března 2026  11:35

