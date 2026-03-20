Ať rodiče netrápí děti. Trojan ve spotu Bez faulu dává kartu rozzuřenému Czudkovi

„Dlouhodobě vnímáme, že velkým nešvarem a tím, co v klubech trápí lidi, jsou rodiče. Je to paradox, protože rodiče to určitě myslí dobře, ale často si neuvědomují, co jejich chování způsobuje,“ řekla na tiskové konferenci manažerka sociálních projektů ČBF Michaela Veselá. „Emoce ke sportu patří, ale slova mohou i zraňovat. Chtěli jsme tu nejtěžší oblast nějak uchopit a vyslat apel k rodičům, protože bez jejich pomoci se dál neposuneme.“
Také ve třetím klipu kampaně Bez faulu hraje hlavní roli Trojan. Po nezávislém moderátorovi, který bořil hranice mezi rodiči, trenéry a dětmi v prvním spotu, a roli agresivního kouče, jenž porušuje desatero Bez faulu, se nyní stal rozhodčím. Roli agresivního otce, jenž uráží při zápase svého syna, kterého hraje Václav Trojan mladší, ztvárnil Czudek.
Za nevhodné chování nejprve obdrží od Trojana jako varování červenou kartu a po pozdějších urážkách černou, po níž je duel dokonce ukončen. Režisérem klipu byl opět David Sís.
„Hledali jsme symbol, který by byl výmluvný a všeříkající,“ vysvětlila Veselá. „Inspirovali jsme se tím, že v mnoha sportech existují karty, které upozorňují na nějaký nešvar a případně zastaví hru. V basketbale karty nejsou a nejspíše ani nebudou, ale zvolili jsme tento symbol, protože víme, co znamená, když se ve fotbale ukáže žlutá a pak červená.“
Důležitost tematiky potvrdil i Trojan. „Když vidím nějakého agresivního trenéra nebo rodiče, tak je dobré to nepřehlížet, ale navázat nějaký laskavý kontakt a třeba si o tom popovídat, zda už to není moc,“ uvedl.
V doprovodných rozhovorech vystupují také Ilona Burgrová, Petr Benda, František Rón či bývalý fotbalový reprezentant Vladimír Šmicer.
|
VIDEO: Řvoucí kouč Ivan Trojan bojuje za lepší prostředí ve sportu
„Tyhle projekty pomáhají, aby si lidé uvědomili, že vše má svou hranici,“ zdůraznil Šmicer. „To, jak se chovají rodiče a trenéři, má obrovský vliv na děti. A kolikrát kvůli tomu, že to prostředí není dobré, tak jsou děti z těch sportů schopné i odejít. Nebaví je to, bojí se, jsou pod stresem. A to je hrozná škoda, když o ně ty sporty přichází.“
Na Slovensku je patronem projektu herec Juraj Loj.
„Situace, které se odehrávají na sportovištích, nás donutily zamyslet se nad tím, jak to řešit,“ sdělil prezident slovenské asociace Michal Ondruš. „Následně jsme hledali možnosti, jak do kultivace sportovního prostředí nejlépe vstoupit, a inspirace přišla právě z Česka, kde projekt Bez faulu už běží a má přesah až za hranice České republiky. Projekt a odkaz kampaně je velmi silný, a proto jsme velmi rádi, že jsme se dohodli na spolupráci s ČBF a můžeme jej dál společně rozvíjet.“