Sabonis si nechal prodloužit mandát šéfa svazu. Chce být totiž fér

„Jsem připraven pokračovat v rozdělané práci. Doufám, že se mužskému týmu podaří dostat na olympiádu,“ uvedl pětapadesátiletý Sabonis.

V Kaunsau se bude hrát příští rok jeden z kvalifikačních turnajů o postup na OH, který musel být přeložen z letoška stejně jako tokijské hry. Členem národního týmu je i jeho syn Domantas, podkošový hráč Indiana Pacers.

„Je mimořádná situace a nebylo by fér, aby do toho nový kolega spadl rovnýma nohama. Bylo by to pro něj obtížné,“ vysvětlil Sabonis, proč v čele svazu pokračuje.



Jeden z nejlepších litevských a evropských basketbalistů historie šéfuje národní federaci od podzimu roku 2011, podruhé byl zvolen v roce 2016. Před deseti lety přitom prodělal infarkt.