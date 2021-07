Z Ústí do Děčína. Pištěcký zamířil do nového Sportovního centra mládeže

„Strávil jsem v Děčíně jako hráč čtyři roky a vím, do čeho jdu. Stejné je to i ze strany Válečníků,“ jmenoval Pištěcký na klubovém webu znalost prostředí jako jeden ze tří důvodů, proč na nabídku kývl.

A další dva? „Rodina. Pro někoho možná klišé, ale pro mě ne. V srpnu čekáme narození druhého prcka a já mohu být denně tátou. A pak ještě basketbal. Během krátké schůze s manažerem klubu Lukášem Houserem a šéftrenérem mládeže Robertem Landou jsme si přesně řekli, co ode mne klub očekává a zároveň jaké já mám představy. Na všem jsme se bez problémů domluvili.“

Sedmatřicetiletý Ústečan bude i trenérem juniorské kategorie U19 a zároveň dostal na starost rozvoj mládežnického talentu.

Antonín Pištěcký jako trenér Ústí nad Labem

„Pyramida by nebyla kompletní, kdyby naši mladí hráči nemohli sbírat zkušenosti i v mužské kategorii. Proto Pišta bude také trenérem mužstva ve druhé lize mužů, kterou bude Děčín po několika letech hrát. Všechny tyto kroky vrcholí v A-týmu, kde je vizí klubu zapojovat do NBL co nejvíce vlastních odchovanců,“ uvedl Houser.

Sportovní centrum mládeže zahrnuje dorostenecké kategorie, pro mladší děti je Sportovní středisko vedené hlavním trenérem Landou. Přidělení statusu SCM je pro děčínský klub historický milník.