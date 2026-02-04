Dvaatřicetiletý pivot Davis přišel do Dallasu loni z Los Angeles Lakers, opačným směrem v nečekané výměně putoval oblíbenec místních fanoušků Luka Dončič.
Desetinásobný účastník Utkání hvězd kvůli zdravotním problémům odehrál za Mavericks jen 29 zápasů, od začátku ledna je mimo hru kvůli zranění ruky.
Bývalý mistr světa a vítěz NBA s Lakers z roku 2020 Davis hrál před Los Angeles a Dallasem za New Orleans. Společně s ním jdou do Washingtonu Jaden Hardy, D’Angelo Russell a Dante Exum, opačným směrem míří Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, dva výběry v prvním kole draftu a tří v druhém kole.