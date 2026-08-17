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Ani Satoranský, ani Krejčí. Basketbalistům budou v předkvalifikaci ME scházet opory

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  13:13

Tomáš Satoranský při utkání kvalifikace o mistrovství světa v basketbalu mezi Českem a Slovinskem. | foto: Luboš VáchaMF DNES

Čeští basketbalisté se budou muset v předkvalifikaci mistrovství Evropy obejít bez několika opor včetně Tomáše Satoranského a Víta Krejčího, jediného tuzemského zástupce v NBA. Chybět bude i nadále po zranění kapitán Vojtěch Hruban a také James Kárník a Jakub Nečas. Naopak debutovat bude osmnáctiletý Lukáš Smažák.

Výběr kouče Luboše Bartoně se na konci tohoto týdne představí na přípravném Supercupu v Hamburku. V pátek se utká s domácím Německem a v sobotu v duelu o konečné umístění s Chorvatskem, či Tureckem. V předkvalifikaci 27. srpna nastoupí v Ostende proti Belgii a o tři dny později přivítá v Praze na Královce Norsko.

Lídr národního týmu Satoranský stejně jako Hruban chyběl na začátku července v kvalifikaci mistrovství světa ve Švédsku (76:87) a v Brně proti Estonsku (75:73). Češi s bilancí tři výher a tří porážek nepostoupili do další fáze bojů o světový šampionát v příštím roce v Kataru a musejí hrát o účast v hlavní kvalifikaci EuroBasketu 2029.

„Je to samozřejmě nelehká situace, kdy hrajeme o život, když to tak řeknu. Při velké smůle jsme se ocitli někde, kde jsme nechtěli být, ale to už nezměníme,“ uvedl Bartoň. „Kromě prvního okna světové kvalifikace, kdy, pokud nepočítám Honzu Veselého, chyběli jen Víťa Krejčí z NBA a Jakub Nečas z NCAA, jsme vždy někoho postrádali, většinou kvůli zraněním. Teď se přidaly i jiné důvody. Nebudeme mít Víťu Krejčího, Tomáše Satoranského ani Jamese Kárníka, což jsou tři hráči z nejlepších lig světa. My jako malá země nedisponujeme tolika hráči a každá taková ztráta je znát,“ doplnil Bartoň.

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Satoranský v létě přestoupil z Barcelony do Hapoelu Tel Aviv. „Doléčuje zdravotní komplikace z minulé sezony. Navíc přestoupil do nového klubu a jeho cílem je udělat vše pro to, aby byl v novém prostředí co nejdříve a nejkvalitněji připraven na klubovou sezonu,“ konstatoval generální manažer reprezentace Jiří Welsch.

Krejčí si naplánoval na začátek tohoto týdne odlet do Portlandu. „Rozhodl se vrátit do Ameriky, kde už aktuálně startují předsezonní minikempy. Nadcházející sezonu považuje i vzhledem ke končící smlouvě za klíčovou, a proto se na ni chce maximálně připravit,“ připojil Welsch.

„James Kárník si v zápase kanadské ligy přivodil zranění v oblasti chodidla a kotníku. U Jakuba Nečase bylo předem jasné, že v tomto termínu už bude pro reprezentaci nedostupný, protože začíná plnit své povinnosti v zámoří na univerzitě,“ líčil Welsch. Hruban doléčuje zranění z konce ligové sezony. „Aktuálně dostal povolení zapojit se do basketbalových aktivit. Společně jsme se dohodli, že po dvou měsících bez basketbalu by jeho nominace v tuto chvíli nedávala smysl,“ doplnil manažer.

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Volno dostal sedmnáctiletý Marek Houška z Děčína, který debutoval na konci června v přípravě proti Srbsku. „Závěr reprezentačního okna se navíc kryje s výběrovým kempem NBA Basketball Without Borders v Istanbulu, kam Marek dostal pozvánku společně s Martiny Šibalem a Šimkem, což je pro český basketbal skvělá zpráva,“ poznamenal Welsch.

Premiéra naopak čeká křídelníka a lídra reprezentační dvacítky Smažáka z bundesligového Frankfurtu. „Nejlepší český mladý hráč sezony 2025/26 má za sebou z individuálního pohledu i povedené reprezentační léto v kategorii U20. Je to další z kroků, jak propojovat úspěšné reprezentanty z mládežnických kategorií se seniorským národním týmem,“ řekl Welsch.

Nominace basketbalové reprezentace mužů

Supercup v Hamburku (21. a 22. srpna) a předkvalifikace ME v Ostende proti Belgii (27. srpna) a v Praze proti Norsku (30. srpna)

Rozehrávači: Ondřej Sehnal (Nymburk), Vojtěch Sýkora (Písek).

Křídla: František Rylich, Patrick Samoura (oba Slavia Praha NBK), Matěj Svoboda (Opava), Richard Bálint (Bamberg/Něm.), Lukáš Smažák (Frankfurt nad Mohanem/Něm.), Tomáš Kyzlink (bez angažmá).

Pivoti: Martin Kříž (Slavia Praha NBK), Luboš Kovář (Pardubice), Martin Svoboda (Písek), Adam Kejval (Menorca/Šp.), Martin Peterka (Dabrowa Górnicza/Pol.), Jan Zídek (Ourense/Šp.).

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