Ani Jokičův triple double nestačil. Chicago zaskočilo Denver, Detroit natáhl sérii

Autor: ,
  9:18
Basketbalisté Chicaga v NBA přerušili pětizápasovou sérii porážek. Podařilo se jim to na palubovce Denveru, kterému nestačil ani triple double Nikoly Jokiče za 36 bodů, 18 doskoků a 13 asistencí. Bulls vedl Josh Giddey s 21 body a 14 doskoky.
Josh Giddey se radují, jeho Chicago Bulls nečekaně zvítězili na palubovce...

Josh Giddey se radují, jeho Chicago Bulls nečekaně zvítězili na palubovce Denver Nuggets. | foto: AP

Immanuel Quickley (Toronto) jen přihlíží, jak mu LaMelo Ball (Charlotte) s...
Minnesotský rozehrávač Mike Conley v utkání proti Dallas Mavericks.
Bryce McGowens (New Orleans) si kryje míč před Chetem Holmgrenem (OKC).
Nováček Kon Knueppel (Charlotte) najíždí na koš Toronta.
6 fotografií

Střeleckou hvězdou pondělního programu byl Tyrese Maxey, jenž 39 body dovedl Philadelphii k vítězství 110:108 nad Los Angeles Clippers. Na desátou výhru v řadě dosáhli hráči Detroitu, doma si poradili s momentálně nejhorším týmem ligy Indianou 127:112.

Jokičovi chyběla jediná asistence k dovršení osmého triple doublu v sezoně už v poločase, ale ani jeho výkon Nuggets nestačil. Denver přitom v první půli smazal ztrátu 18 bodů a ve druhé až 13 bodů. Pro Chicago byly klíčové trojky Kevina Huertera či Nikoly Vučeviče minutu a půl, respektive půlminutu před koncem utkání. Závěr si Bulls pohlídali šestkami. Jokič ještě mohl vyrovnat, ale koš netrefil.

Hvězdný dlouhán se zranil. San Antonio si bude muset poradit bez Wembanyamy

Denver je v Západní konferenci druhý, vedou šampioni Oklahoma City Thunder, kteří uspěli v New Orleans 126:109. S 26 body byl lídrem favorita Chet Holmgren. Východu kraluje Detroit a na desátý triumf za sebou dosáhl i bez zraněného Cadea Cunninghama. Jalen Duren, jenž laboroval s kotníkem, pomohl 31 body a 15 doskoky. Pistons drží svou nejdelší vítěznou sérii od sezony 2007/08.

Pacers, kteří se musejí dlouhodobě obejít bez zraněného Tyrese Haliburtona, prohráli poosmé v řadě, což je potkalo po deseti letech. Nepomohlo ani 29 bodů Pascala Siakama, tým neproměnil 12 trestných hodů a ztratil 21 míčů.

Nejlepší střelec dne Maxey v dresu 76ers při cestě za 39 body proměnil 13 z 27 střel a devět z deseti šestek. Devět bodů a sedm doskoků přidal při své letošní premiéře Paul George, jenž se zotavoval po operaci kolena. Clippers ztratili osmé utkání z posledních deseti a jsou dvanáctí v Západní konferenci. James Harden dal za poražený tým 28 bodů a po koši z úvodní čtvrtiny se stal 11. hráčem v historii s dosaženou metou 28 tisíc bodů.

Kvůli poraněnému tříslu musel po 13 minutách odstoupit z utkání Janis Adetokunbo a bez něj Milwaukee prohrálo s Clevelandem 106:118. Řeckou hvězdu čeká magnetická rezonance. Vítěze táhl s 37 body obvyklý lídr Donovan Mitchell.

New York netrefil dvě střely v posledních sedmi sekundách a z těsné výhry 115:113 se tak radovalo Miami. Dva bloky v posledních devíti sekundách zajistily Torontu výhru 110:108 nad Charlotte. Postarali se o ně Brandon Ingram, s 27 body nejlepší střelec utkání, a Scottie Barnes.

Výsledky NBA

Cleveland - Milwaukee 118:106
Detroit - Indiana 127:112
Philadelphia - LA Clippers 110:108
Miami - New York 115:113
Toronto - Charlotte 110:108
Minnesota - Dallas 120:96
New Orleans - Oklahoma City 109:126
Denver - Chicago 127:130

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

OBRAZEM: Tak to je on, nováček ve formuli 1. Podívejte se, jak bude vypadat vůz Audi

Nejdřív napětí, pak odhalení. Audi představilo vůz pro sezonu 2026 ve formuli 1.

Sauber po sezoně ve formuli 1 skončí, stane se z něj Audi. A ta opustí již typické černozelené barvy. Ve středu večer totiž ukázala, jak bude nový monopost v příštím roce vypadat.

Bílek si oddechl, proti Portugalsku bude mít k dispozici i Trédla s Labíkem

Trenér Michal Bílek udílí pokyny.

Fotbalová reprezentační jednadvacítka bude úterý od 18 hodin v Hradci Králové nahánět další klíčové body v kvalifikaci na Euro proti Portugalsku a kouč Michal Bílek si může poměrně zhluboka...

18. listopadu 2025  9:22

Španělsko je bez Alcaraze. Světovou jedničku trápí zranění, šance Čechů rostou

Carlos Alcaraz ve finále Turnaje mistrů

Od naší zpravodajky v Itálii Už když hrál v neděli finále Turnaje mistrů proti budoucímu šampionu Janniku Sinnerovi, vyvstala otázka: „Zvládne Carlos Alcaraz ještě Davis Cup?“ V Turíně si totiž světová jednička nechala ošetřovat...

18. listopadu 2025  8:53,  aktualizováno  9:18

Ani Jokičův triple double nestačil. Chicago zaskočilo Denver, Detroit natáhl sérii

Josh Giddey se radují, jeho Chicago Bulls nečekaně zvítězili na palubovce...

Basketbalisté Chicaga v NBA přerušili pětizápasovou sérii porážek. Podařilo se jim to na palubovce Denveru, kterému nestačil ani triple double Nikoly Jokiče za 36 bodů, 18 doskoků a 13 asistencí....

18. listopadu 2025  9:18

Nastartuje upachtěná baráž nové úspěchy? Kapitánka Strýcová potřebuje opory

Lucie Havlíčková (vpravo) a Dominika Šalková slaví výhru ve čtyřhře v utkání...

Regionální skupinou Billie Jean King Cupu se letos z evropských zemí protloukaly Turecko, Srbsko či Litva. Pokud by v této společnosti příští rok zápolily české tenistky, které mají v první...

18. listopadu 2025  8:56

V Přerově neví, co bude. Klub by rád semifinále, ale řešit musí i vlastní existenci

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Solidní sportovní forma na pozadí nejasné budoucnosti. Asi tak lze momentálně vystihnout rozpoložení hokejového Přerova, kterému se v první lize krátce před polovinou základní části daří nad...

18. listopadu 2025  8:42

Patera při debutu za Vancouver sedmkrát inkasoval, Boston dal šanci Blümelovi

Jiří Patera, gólman Vancouveru, upřeně hledí na letící kotouč.

V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili hned čtyři čeští gólmani. Ze vzájemného souboje vyšel vítězně Lukáš Dostál z Anaheimu, jenž předčil Karla Vejmelku z Utahu. Jakub Dobeš pomohl Montrealu...

18. listopadu 2025  7:08,  aktualizováno  8:37

Nedvěd: Nový trenér? Je to složitější, zatím nejsme v souladu. Bude to chvilku trvat

Generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd (uprostřed) a Zdeněk Grygera,...

Před zápasy s evropskými trpaslíky ze San Marina a Gibraltaru reprezentační manažer Pavel Nedvěd o hledání nového trenéra pro fotbalový národní tým hovořit odmítal. V pondělí večer, přesně...

18. listopadu 2025  8:09

Ať nejsme jojo klubem, přejí si v Kroměříži. Jenže k udržení mají zatím daleko

Fotbalisté Kroměříže ve své obnovené premiéře ve druhé lize prohráli doma před...

Postup, sestup, postup, sestup? Hanácké Slavii Kroměříž hrozí, že se z ní stane fotbalový jojo klub, který pravidelně střídá vítězství v soutěži s okamžitými pády. Poté, co ve druholigovém ročníku...

18. listopadu 2025  7:52

Beachvolejbalistky Neuschaeferová s Maixnerovou prošly na MS do prvního kola

České beachvolejbalistky Kylie Neuschaeferová (čelem) a Martina Maixnerová.

Beachvolejbalistky Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou porazily v předkole play off mistrovství světa v Adelaide paraguayské soupeřky Giulianu Polettiovou a Michelle Valienteovou 18:21,...

18. listopadu 2025  7:38

Hvězdný dlouhán se zranil. San Antonio si bude muset poradit bez Wembanyamy

Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs na dně.

Basketbalistům San Antonio Spurs bude v NBA několik týdnů chybět hvězdný francouzský pivot Victor Wembanyama. Jednadvacetiletý hráč si v pátečním utkání s Golden State Warriors poranil levé lýtko....

18. listopadu 2025  7:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nová síla. Těšte se v létě! Co ukáže Haalandova parta v Americe?

Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól.

První gól ještě slavil bez úsměvu, tribunám věnoval výstavní poker face. Po druhém už naopak zběsile sprintoval, chechtal se na celé kolo a v úžasu se chytal za hlavu. Jako by i Erlingu Haalandovi,...

18. listopadu 2025  6:29

Chorý: Blamáž jsme v kvalifikaci neudělali. Fanouškům jsme dali jasnou odpověď

Tomáš Chorý se raduje ze své branky proti Gibraltaru.

Andrův stadion mu svědčí. Aby taky ne, když zde fotbalově vyrostl. Reprezentační útočník Tomáš Chorý opět ukázal, že mu to na olomouckém pažitu pálí. Bilancí 1+2 se v pondělí večer podílel na vysokém...

18. listopadu 2025  5:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.