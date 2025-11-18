Ani Jokičův triple double nestačil. Chicago zaskočilo Denver, Detroit natáhl sérii

Střeleckou hvězdou pondělního programu byl Tyrese Maxey, jenž 39 body dovedl Philadelphii k vítězství 110:108 nad Los Angeles Clippers. Na desátou výhru v řadě dosáhli hráči Detroitu, doma si poradili s momentálně nejhorším týmem ligy Indianou 127:112.
Jokičovi chyběla jediná asistence k dovršení osmého triple doublu v sezoně už v poločase, ale ani jeho výkon Nuggets nestačil. Denver přitom v první půli smazal ztrátu 18 bodů a ve druhé až 13 bodů. Pro Chicago byly klíčové trojky Kevina Huertera či Nikoly Vučeviče minutu a půl, respektive půlminutu před koncem utkání. Závěr si Bulls pohlídali šestkami. Jokič ještě mohl vyrovnat, ale koš netrefil.
Hvězdný dlouhán se zranil. San Antonio si bude muset poradit bez Wembanyamy
Denver je v Západní konferenci druhý, vedou šampioni Oklahoma City Thunder, kteří uspěli v New Orleans 126:109. S 26 body byl lídrem favorita Chet Holmgren. Východu kraluje Detroit a na desátý triumf za sebou dosáhl i bez zraněného Cadea Cunninghama. Jalen Duren, jenž laboroval s kotníkem, pomohl 31 body a 15 doskoky. Pistons drží svou nejdelší vítěznou sérii od sezony 2007/08.
Pacers, kteří se musejí dlouhodobě obejít bez zraněného Tyrese Haliburtona, prohráli poosmé v řadě, což je potkalo po deseti letech. Nepomohlo ani 29 bodů Pascala Siakama, tým neproměnil 12 trestných hodů a ztratil 21 míčů.
Nejlepší střelec dne Maxey v dresu 76ers při cestě za 39 body proměnil 13 z 27 střel a devět z deseti šestek. Devět bodů a sedm doskoků přidal při své letošní premiéře Paul George, jenž se zotavoval po operaci kolena. Clippers ztratili osmé utkání z posledních deseti a jsou dvanáctí v Západní konferenci. James Harden dal za poražený tým 28 bodů a po koši z úvodní čtvrtiny se stal 11. hráčem v historii s dosaženou metou 28 tisíc bodů.
Kvůli poraněnému tříslu musel po 13 minutách odstoupit z utkání Janis Adetokunbo a bez něj Milwaukee prohrálo s Clevelandem 106:118. Řeckou hvězdu čeká magnetická rezonance. Vítěze táhl s 37 body obvyklý lídr Donovan Mitchell.
New York netrefil dvě střely v posledních sedmi sekundách a z těsné výhry 115:113 se tak radovalo Miami. Dva bloky v posledních devíti sekundách zajistily Torontu výhru 110:108 nad Charlotte. Postarali se o ně Brandon Ingram, s 27 body nejlepší střelec utkání, a Scottie Barnes.
Výsledky NBA
Cleveland - Milwaukee 118:106