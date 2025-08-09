Šok v basketbalovém Olomoucku, kouč Hipsher končí. Klub už má náhradu

Václav Havlíček
  11:44
Ačkoliv po skončení uplynulé sezony prezident basketbalového Olomoucka Libor Špunda fanoušky ujišťoval, že úspěšný a oblíbený kouč Andy Hipsher zůstává u týmu, opak je pravdou. Americký trenér v sobotu klub opustil.

Andy Hiosher v nové sezoně Olomoucko nepovede | foto: Filip Fojtík, MAFRA

To vše v době, kdy už si skládal tým na nový ročník Národní basketbalové ligy. Na jaře Hipsher se svojí americkou osu, kterou poskládal díky dobrým kontaktům v zámoří, vybojoval Olomoucku první bronz po přesunu klubu z Prostějova do Olomouce. Dále ale na Hané pokračovat nebude.

„Andy měl po skončení sezony řadu nabídek, všechny odmítl. Minulý týden ale obdržel nabídku, která se neodmítá. Vzhledem k tomu, že se k našemu klubu vždy choval férově, rozhodli jsme se mu nebránit v jeho štěstí. Přestože byl stále pod smlouvou, umožnili jsme mu odejít. Bylo to pro nás velmi emotivní rozhodnutí. Andymu děkujeme za obrovský přínos a neskutečný progres, kterým náš klub posunul,“ okomentoval Hipsherův konec prezident Špunda.

Americký výprodej v Olomoucku. Končí hvězdný Carter i tři jeho krajané

Obratem splašil náhradu. Tým bude pokračovat v důvěře americkým trenérům, na lavičku nově usedne Matt Jones. Jones působil například jako asistent trenéra v izraelském týmu Astros de Jalisco a Maccabi Ashdod BC, vedl tým Vllaznia BC v albánské první lize a podílel se na NBA Pre-Draft procesech.

„Matt přesně zapadá do naší koncepce. Jde o mladého a progresivního trenéra, který využívá nejmodernější technologie, datovou analytiku a aktivně zapojuje i umělou inteligenci. Matt na naváže na práci trenéra Hipshera, z nastoupené cesty nesejdeme a věříme, že nás čeká pokračování úspěšného období,“ pověděl Špunda.

Jaké budou další kroky Hipshera, neoznámil ani on, ani olomoucký celek. „Olomouc pro mě vždy bude speciální místem - druhý domov plný přátelství, zážitků a vzpomínek, na které nikdy nezapomenu. Soutěžit v NBL proti tolika talentovaným trenérům byla čest. Klub budu navždy sledovat a podporovat,“ uvedl Hipsher na rozloučenou.

