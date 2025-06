Když se před dvěma týdny s Olomouckem dotkl poháru pro třetí celek Národní basketbalové ligy, blesklo mu hlavou i druhé místo z Dánska, zkušenosti z Německa, Finska... Zkrátka plejádu úspěchů 44letého dlouhána, který však platí za tréninkového maniaka, laskavě umanutého hecíře, bouřliváka, co mluví klidným hlasem, a vztahového alchymistu, přesvědčujícího Čechy, že Američany potřebují, a Američany, že individuální kvality nestačí.

„Zvykl jsem si pracovat v každé sezoně s novou skupinou hráčů. Posun dál jim přeju, znamená to, že jsme s nimi pracovali skvěle,“ má jasno Hipsher.

Noah Carter už jeho soupisce nepomůže, právě tohoto šikulu na pozici malého pivota však vytáhl proti české smetánce, spolu s Carterem představil v dresu Olomoucka trojkaře Wertze, rozehrávače Wrighta či někdejšího finalistu NBA Evanse, zkrátka hráče, kteří se v tuzemské soutěži neobjevovali.

A Hipsher – když už generální manažer týmu Libor Špunda prozradil jeho pokračující kontrakt – neváhal říci, že má samozřejmě zase nabito.

„Je to o kontaktu se správnými lidmi. Ono získat informace o hráči dnes není problém, agentura dodá videa, dodá statistiky, sestříhá nejlepší momenty. Ale tenhle obrázek je zkreslený tak, abyste měli zájem. Já zavolám někomu, kdo nemá žádný vztah, a prosím ho, aby pálil ostrými, aby mi dal upřímný obrázek. To vám žádná agentura nedá. Ale je to také výstřel do tmy. Někdy vám hráče váš člověk pochválí, někdy se spojíte s jeho středoškolským učitelem, který vám jej nepochválí, i když se změnil. Zkrátka to bude vždy trochu loterie,“ nabízí drobný pohled pod pokličku.

Olomoucko vždy platilo za klub, kde se nebojí dát prostor cizincům klidně na trenérské židli. Vyzkoušeli Poláka či kouče z Balkánu. Vše končilo podobně. Roberta Skibniewského se funkcionáři rozhodli vyhodit na podzim v roce 2021, jeho nástupci – Srb Miljan Čurovič a Chorvat Tihomir Bujan – vždy hráli do posledního kola o udržení mezi tuzemskou elitou.

Robert Skibniewski při time outu Olomoucka Miljan Čurovič na lavičce Olomoucka

Hipsher píše úplně jiný příběh. Jak výběrem hráčů, tak předváděnou hrou, která zkrátka baví.

„Viděli jste asi všichni tolikrát, že dovedeme otáčet zápasy, že nám zkrátka fanoušci věří, i když ztrácíme. Snažil jsem se týmu vštípit, že se nesmíme nikdy dostat na hrušku, uspokojit se. Také ale nikdy nesmíme propadnout depresi, panice, že to nedopadne, i když to zrovna nejde. Ono se to dobře říká, špatně praktikuje, ale ti kluci to zvládli, drželi se plánu, a proto dokázali vyhrát poté tolik,“ říká kouč.

„Basketbal je zde díky Andymu živější. Hra je v našem pojetí hezká, dobře se na to dívá a výsledky jsou zasloužené,“ poklonil se práci trenéra Špunda.

Zkrvavený artefakt

Své umění má pochopitelně od otce. „Využívám ho jako zdroj zvenčí. On je žijící encyklopedie basketbalu. Vidí, čeho si nevšimnu, odpoví na to, co se zeptám. Ale všichni mluví o tátovi. Měli byste vidět mámu, co dovede vidět. Žije v tom celý život, manželka trenéra… první zpráva po zápasech je právě od ní,“ líčí kouč příběhy basketbalové rodiny.

Svých minihistorek na střídačce si umí ale užít i sám. Když se fanoušci pozorně zadívají kouči do rukou, jeho zmuchlaná trenérská deska je praští do očí.

„Ta moje tabulka, prostě je mi pohodlná, a dokud hráči dokážou porozumět, co na ní je, neměním ji. Je slepená žlutou páskou, protože jsem se jednou neudržel, asi jsem se maličko naštval, a práskl s ní o židli na střídačce. Plast na ní se roztříštil, čouhal z ní drát, já byl najednou celý od krve, protože jsem si pořezal palec o úlomky… No a když byla od mé krve, tak jsem se jí nemohl vzdát. Pásku, co šla na můj prst, tedy dostala také a nechal jsem si ji. Teď by měla jít do vitríny, to je artefakt!“ ukazuje Hipsher, že není sucharem.

Kouč Olomoucka Andy Hipsher během oddechového času.

Teď však spolu se Špundou a celým vedením musí opět napnout síly. „Přebudování týmu je zkrátka součástí basketbalového života a já s ním tak nějak počítám. Náš problém v této sezoně bylo naopak zapojení tuzemských hráčů. Mít takovou skupinu lokálních hráčů, kteří vám pomohou zapracovat importy do vašeho systému, protože ho znají a mají ho pod kůží. No přál bych si jich mít více,“ hlásí, že tentokrát mu tátovy kontakty a máminy rady nevystačí.

Určitě si však chce zachovat pocity z právě skončené pohádky. „Cítím se velmi privilegovaný, velmi šťastný, co jsme dokázali během posledních dvou let. Nebyla to snadná cesta. Opava, Nymburk i Děčín, to jsou ‚heavy hitteři‘, favorité, a my zvládli předvést svůj nejlepší výkon nehledě na to, kdo proti nám stojí.“

Úleva Olomoucka

Hipsher překvapivě neobdržel žádné nabídky, aby změnil působiště. „Trochu jsme se báli s koncem trenéra v Nymburku, že by Andyho mohli chtít po tom, jak jim zatopil v semifinále. Nikdo se však neozval ani z Nymburka, ani odjinud,“ ujasňuje Špunda.

„Cesta není univerzální, já už si prošel univerzitními týmy, byl jsem na mnoha adresách v Evropě. Můj táta vždy říká, že mám odvádět tu nejlepší práci, co svedu, tam, kde zrovna moje dvě nohy stojí. Když přijde lepší příležitost, lépe pro vás... Ale já jdu nyní shánět hráče pro příští sezonu a pokračovat v současném trendu,“ říká kouč.

Hipsherova nenápadná práce, kdy na tréninku dovede cepovat své svěřence dokola bez pochvaly klidně hodinu navíc a poté je po utkání výjimečně vyzdvihnout, posunula Olomoucko do vyšší sféry.

„Nejsme velkoklub, ale právě Andy a naše práce nás posouvá tak, že naše úsilí ocení nejen veřejná správa, ale velcí partneři, kteří třeba objeví, že nás má smysl podporovat, že se posouváme do kategorie velkých projektů,“ nahazuje udičku sponzorům Špunda.