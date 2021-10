Cítí se k očkování přinucen. Wiggins se obává o své dlouhodobé zdraví

„Jediné možnosti byly nechat se očkovat, nebo nehrát v NBA,“ řekla jednička draftu z roku 2014. „Bylo to těžké rozhodnutí. Doufejme, že to bude fungovat v dlouhodobém horizontu a že i za deset let budu zdravý,“ komentoval aplikaci jednodávkové vakcíny.



Andrew Wiggins o svém očkování:

Šestadvacetiletý Wiggins patřil mezi basketbalisty, kteří očkování dlouhodobě odmítali. Nakonec se ale podrobil, aby nepřišel o možnost hrát v domácí hale Chase Center. Podle rozhodnutí místních úřadů se totiž mohou ve velkých vnitřních prostorách shromažďovat pouze naočkovaní lidé.

Wiggins si zažádal o výjimku z náboženských důvodů, nebylo mu ale vyhověno. Pokud by se nenechal naočkovat a nemohl hrát, přišel by minimálně o polovinu z letošního platu ve výši 31,5 milionu dolarů. „Není to něco, co bych chtěl udělat, ale byl jsem k tomu donucen,“ konstatoval.

Očkování v NBA povinné není, hráče, kteří ho nepodstoupí, ale čekají mnohá omezení. Lokální opatření v některých městech, jako je vedle San Franciska i New York, zakazuje neočkovaným osobám přístup do hal při větších akcích.

Z dalších hvězd tak hrozí absence při domácích zápasech Kyriemu Irvingovi z Brooklynu, ještě nedávno bylo bez vakcíny zhruba 40 basketbalistů, tedy jednotky procent. Povinnost očkování proti koronaviru odmítla hráčská asociace NBPA, platí ale pro rozhodčí, trenéry či členy realizačních týmů.