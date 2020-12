Odklad tokijské olympiády zrušil jeho velký sen. Bogut končí už teď

„Nebylo to snadné rozhodnutí, ale myslím, že je správné,“ řekl Bogut ve svém podcastu Rogues Bogues. „Všechna dřívější rozhodnutí a to, kde budu v příští sezoně hrát, jsou pryč. Končím s profesionálním basketbalem s okamžitou platností,“ dodal.

Bogut přiznal, že za dlouhým váháním ohledně basketbalové budoucnosti byla jeho touha rozloučit se pod pěti kruhy v Tokiu. „Doufal jsem, že si zahraju na olympiádě 2020 a pak skončím, že to bude skvělý počin, startovat na čtvrtých hrách, ale zkrátka to tak nemělo být,“ konstatoval.

Na olympijských hrách startoval už v letech 2004, 2008 a 2016. V Londýně 2012 kvůli zlomenému kotníku chyběl. Na loňském MS v Číně Austrálii pomohl přes českou reprezentaci do semifinále.

Australané v poslední dekádě pravidelně útočí na světové stupně vítězů, na první velkou medaili však stále čekají.

Na rozdíl od Boguta svůj olympijský sen žijí podkošoví čtyřicátníci Španěl Pau Gasol a Argentinec Luís Scola. Oběma odklad Tokia kariéry prodloužil.

Australský pivot v NBA nastupoval vedle Golden State také za Milwaukee, které ho v roce 2005 draftovalo, a Dallas. Připsal si jeden start za Cleveland, v jehož dresu nevydržel na hřišti ani minutu, a oblékl dres Los Angeles Lakers. V elitní soutěži strávil 14 sezon.

Poslední dvě sezony odehrál za Sydney Kings v domácí lize NBL.

ZAMLADA. Andrew Bogut v první fázi své kariéry, jako talent z Milwaukee.

Již během jarní koronavirové krize přiznal, že hrát zápasy pro něj není problém, ale už nechce podstupovat každodenní tréninkový dril.

„Začínám si více cenit svého zdraví v každodenním životě, a toho, jak na tom budu, až mi bude 40, 45 nebo 50 let. Někdo by mohl říct, že to je jen šest měsíců tréninku navíc, ale dostal jsem se do bodu, kdy už to prostě nechci,“ dodal.