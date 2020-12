Váš čas na Zoomu, moje peníze. Jak hvězda NBA udělala investiční terno

Při rozhovoru pro web The Athletic se jen culil: „Že já do toho nedal ještě víc peněz!“ Ale už to, že do nedávno celkem všedního projektu vůbec nějaké vložil, ukazuje na postoj znalce. Kdepak: tenhle chlap není zdaleka silný jen v házení na koš či v bránění soupeřů. Možná už je dokonce - v 36 letech, na sklonku kariéry - silnější v něčem jiném.

V investování do technologického sektoru.

A k vydělávání velkých peněz.

„Zoom si vede opravdu dobře,“ řekl o aplikaci, kterou kvůli omezené osobní komunikaci najednou bez přehánění používá celý svět; investice se mu prý už teď zhodnotila třikrát: „Ceny akcií to jen potvrzují. A myslím, že to dál půjde nahoru.“

Je snadné karikovat hvězdy NBA jako ty, co rozfofrují klidně desítky milionů dolarů a končí po kariéře v osobních bankrotech. I takoví dál existují, zvlášť dřív jich nebylo vůbec málo. Ale pak jsou tu borci typu Iguodaly.

Tři tituly s Golden State Warriors? Cena MVP pro nejlepšího hráče finále 2015? To vše je pěkné, ony se ovšem schopnosti, které k takovým počinům vedou, dají použít i mimo hřiště.

„Neexistuje nic takového jako dostatečné vědění,“ popsal pro New York Times a nabídl trefnou basketbalovou paralelu: „Jako hráč si člověk ukládá informace a učí se trendy, takže za ty roky, co působí v lize, odhadne pohyb míče často dřív, než ho tam skutečně někdo přihraje.“

Jen tím potvrzuje třeba loňská slova Tomáše Satoranského, momentálně jediného Čecha v NBA: „Celosvětový pohled na ligu takový je, to jsem poznal v Americe - co hráč NBA, to zlaté řetězy na krku a rozhazování peněz. Což je mýlka. Pořád takové basketbalisty najdete, ale rozhodně to není pravidlo. Dost se to změnilo. Najdete hodně chytrých lidí, kteří dobře investují. Nejsou to žádní blázni.“

Tragicky zesnulý Kobe Bryant po kariéře prorazil třeba ve filmovém průmyslu a došel si i pro Oscara. Famózní střelec Stephen Curry investoval do aplikace pro personalizovaný trénink, hrající legenda LeBron James už zhodnotil milion dolarů vložený do společnosti Blame Pizza zhruba na čtyřicetinásobek, jiný nedávný šampion z Golden State Kevin Durant bohatne na důvěře v začínající start-upy...

Andre Iguodala s jinými úspěšnými investory z řad hvězd NBA: Stephen Curry a Kevin Durant coby spoluhráči, LeBron James jako soupeř.

Lokalita není náhodná. Také Iguodalu v jeho mimobasketbalovém koníčku nakoplo angažmá u Warriors, neboť je to odsud blízko do Silicon Valley. „Tihle lidi vědí, že data vládnou všemu,“ řekl. „Profisportovci mají často až příliš moc volného času, a tím se dostávají do potíží. Já byl schopný čas využívat na něco smysluplného. Je to vášeň, užívám si to.“

I proto s dalším bývalým spoluhráčem Currym pravidelně pro hráče NBA pořádá Players Technology Summit. Klasické téma: Jak se ze sportovce stát podnikatelem.

„Přitom všechny moje investice jsou docela standardní, co se týká rozsahu,“ říká skromně. „Čím dříve je uděláte, tím méně kvůli pořád existujícímu riziku vkládáte peněz. Čím později přijdete, tím tučnější šeky musíte psát. Občas už je na tomto trhu dost velká tlačenice.“

Podobný nápad jako on - tedy že v aplikaci pro videokonference dlí solidní potenciál - musela mít spousta investorů po celé planetě. Kdo by na rapidně rostoucím technologickém sektoru nechtěl vydělat!

Čistou trefu ale zaznamenal on: i na to bude dobré si vzpomenout, až přijde nová zpráva o tom, že basketbalisté vynikají především v nesmyslném utrácení. Olympijský šampion z Londýna má před sebou možná poslední sezonu v NBA, ovšem tím nic neskončí, naopak.

Možná Iguodalu ta nejlepší kariéra teprve čeká.