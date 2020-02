Hrdost, byznys, truc? Když přestup v NBA trvá osm měsíců

Za Atlantikem právě končí story s prvky telenovely.Iguodala, olympijský vítěz, mistr světa, trojnásobný šampion ligy s Golden State a v roce 2015 nejužitečnější muž finále, odchází z Memphisu do Miami.

To zní fádně, detaily už ne.

Za Memphis, kam zamířil v červenci z Golden State, neodehrál ani zápas. S týmem se vůbec nepřipravoval, zůstal dál v Kalifornii.

Chtěl totiž být v „mančaftu s reálnou nadějí na triumf v NBA“ a Memphis Grizzlies to pro něj nebyli.

Výsledkem byl spletenec dějů i pocitů: byznysu, hrdosti, ješitnosti, nenávisti. „Nemůžu se dočkat, až se ho zbavíme, nastoupíme proti němu a ukážeme mu, co je Memphis zač,“ pronesl rozehrávač Grizzlies Dillon Brooks a memphiský raper Key Glock přidal spršku anglického výrazu začínajícího na „f“.

Iguodala má nálepku superhvězdy druhého sledu, což u basketbalu není protimluv: platí za vynikajícího náhradníka, ideálního šestého muže do rotace. Golden State se ho zbavilo z finančních důvodů, potřebovalo ulehčit rozpočtu o jeho plat 17 milionů dolarů ročně. Memphis na transakci kývl s tím, že šampiona prostě „pošle dál“ za výhodnějších podmínek.



Jenže zájemci nepřicházeli.

A kompromisy také ne.

Obvyklým řešením bývá v NBA vykoupení ze smlouvy, obě strany však své pozice zalily železobetonem. „Jedinou variantou by pro mě bylo nenechat ležet na stole žádné peníze,“ pronesl Iguodala – požadoval šek do posledního dolaru, což odporuje logice vyplácení. Již notně rozzuření Grizzlies na oplátku prohlásili, že to ho raději nechají v nečinnosti i po zbytek sezony.

„On je skvělý basketbalista, ale když nechce, tak nechce. Nestaráme se o něj. Je nám fuk,“ řekl rozehrávač Brooks. Mohl si to dovolit, neboť z podceňovaného Memphisu, který zahájil výraznou přestavbu, se jaksi v tichosti stal adept na postup do play off. Tím spíš se šéfové – částečně jako gesto, částečně dost možná na truc – rozhodli, že hvězdnou posilu klidně vydusí.

Dohodou s Miami se uklidnila situace, ale otazníky zůstávají. Projevil se Iguodala jako bohapustý amatér, který urazil klub z menšího basketbalového trhu, jak to interpretují v Memphisu? Nebo zůstal nepochopeným průkopníkem, jenž revolučně uchopil osud pevně do svých rozměrných dlaní a nehodlal zůstat jen kolečkem v byznysu NBA?

Iguodala je svým způsobem úkaz, jak připomíná i jeho pozoruhodný profil na ESPN. Třeba když konání, za něž je královsky placen, popisuje takto: „Spoustu věcí se sami rozhodneme brát jako hrozně důležité, přitom z absolutního hlediska neznamenají nic. Třeba jako vítězství v NBA – když třicet tisíc lidí ječí na chlapy, kteří mlátí balonem o dřevěnou palubovku.“

Možná i proto zkusil takovou strategii. „Je to pro mě štěstí v neštěstí. Prodloužil jsem si kariéru aspoň o rok o dva,“ věří šestatřicetiletý basketbalista, že ho pauza nabila energií.

Jen do Memphisu by se raději chvíli vracet neměl. A z toho, že už jeho bývalý klub své duely proti Miami odehrál, má jistě radost.