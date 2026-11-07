Bude faktorem X nejsledovanějšího zápasu NBL obletovaný supertalent Marek Houška? Kterého hráče z kádru soka by si vybrali? Má se mezi rivaly přestupovat? A jak v bitvě o sever obstojí američtí nováčci v obou týmech?
„Ti ústečtí jsou hodně fyzičtí, těžko stěhovatelné skříně,“ čeká tvrdou šichtu Důra. Hejl má obavy, jak zámořské akvizice ustojí bouřlivou kulisu v Maroldovce, kde diváci sedí skoro na palubovce. „Milionkrát jim můžeme říkat, že to bude hukot, oni na to, že hráli ve velkých halách před tisícovkami lidí. Ale když přijedou do Děčína, stejně jsou překvapení. Ty vole, tohle jsme nečekali!“
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Bude první derby sezony krásné, nebo přehecované?
Důra: Krásné! Není extra důvod k přehecovanosti, ústečtí cizinci jsou v lize noví. Namotivovaní budou určitě, po šňůře šesti výher mají tři prohry a budou chtít vyhrát – jenže to by chtěli nejen v Děčíně, ale kdekoli. Bude to standardní sportovní nahecovanost. Navíc teď s Ústím necítíme žádné kontroverze. Každý si jedeme po své ose včetně například vstupenek, kdy už nějakou dobu zdarma žádné nežádáme a rádi si je koupíme.
Hejl: Vzhledem k situaci obou týmů to bude docela heclé. My máme šňůru porážek, měli jsme dva nepovedené zápasy, naopak dobrý proti Slavii, ale znovu se špatným koncem. Oni zase mají zraněné hráče, těžko říct, v jaké budou sestavě. Jak je známe, je to ale jedno, vždycky budou hrát tvrdý basket.
Co se vám vybaví jako první, když se řekne El Nordico?
Důra: Reklama na basket. Z ligového pohledu jde o jeden z nejatraktivnějších, ne-li nejatraktivnější zápas. Byť jde o lokální rivalitu, vydobyl si místo na výsluní a poutá celorepublikovou pozornost.
Hejl: Atmosféra. Je to vždy vyhrocené, popichování z obou stran, celý region tím žije.
Jste rádi, nebo neradi, že se generální manažer Slunety Tomáš Hrubý nestal ústeckým primátorem a dál vede ústecký klub?
Důra: Asi mi to je jedno, neřeším to. Líbí se mi, když se lidi zajímají o politiku a chtějí se starat o tu komunální, která je nejhmatatelnější. Je správné, když chce sportovec, tím spíš baskeťák, pracovat pro obec, pro kraj, pro občany a plnit společenské poslání. Kontroverze Tomáše Hrubého v basketu přitahuje pozornost, ale nevím, jak by se choval jako primátor. Hrál by stejnou roli kontroverznějšího politika, jel by stejnou linku? A do jaké míry by to bylo přínosné? Nedokážu ani posoudit, do jaké míry by z basketu vystoupil. Myslím, že by tam nějak promlouval dál.
Hejl: Na jednu stranu jsem to Tomášovi přál, měl ty ambice, na druhou by Sluneta přišla o velkého srdcaře a jednoho z nejdůležitějších lidí, co klub vedou.
Nahradil by ho Vladimír Hejl? Jaký by byl šéf?
Důra: Velmi dobrý. Vláďa v Ústí odvádí spoustu práce, má přehled o všem. Významnou část pozornosti směřuje k ústecké mládeži, která to rozhodně potřebuje, v tom směru by to klapalo dál. Každý jsme svým způsobem nějak nahraditelní.
Hejl: Tento scénář tady byl, byla to jedna z variant. Záleželo by i na dalších personálních obměnách, které by musely nastat. Nedopadlo to, škoda pro Tomáše z jeho osobního hlediska. A jaký bych byl šéf? Nejlepší, jaký bych uměl. Já nejsem tak živelný, ale snažil bych se být lídr. A to se nemusí projevovat jen tak, že stojíte u auta. V tomto ohledu jsem trochu víc introvert, nepotřebuju být takhle na výsluní. Ale kdyby to bylo potřeba, jsem schopný to taky provětrat. Primárně to nepotřebuju dávat takhle najevo, jsou i jiné způsoby. Ale to není nic proti Tomášovi, všichni ho známe a já jsem s ním v pohodě.
El Nordico číslo 1
Sobota od 18 hodin v Armex Sportcentru v Děčíně. Derby nazvané El Nordico je zápasem zeměpisných i tabulkových sousedů: domácí Válečníci i hostující Sluneta mají shodně bilanci 6-4, v tabulce je o příčku lepší Ústí nad Labem na pátém místě. Druhá bitva o krále severu se bude hrát na ústecké palubovce v sobotu 9. ledna.
Sluneta sází na živelný americký basket, jak se vám to zamlouvá?
Důra: Když si vybrali tyto typy cizinců, museli vědět, do čeho jdou. Myslím, že z pohledu Ústí šlo o záměr, aby byli hodně fyzičtí, atletičtí. Když to řeknu blbě, aby měli těžko stěhovatelné skříně. Našli výborné hráče s individuálními dovednostmi na vysoké úrovni. Pak je otázka, jak moc se povede, aby všechno fungovalo dohromady také s českými hráči. Aby to fungovalo líp a líp, to souvisí s nějakou spoluprací. Když někdo skvělé individuální dovednosti zvládne zpracovat do kolektivního pojetí, je to ohromná zbraň. To je podle mě cíl trenéra Reimera. Derby určitě ovlivní, že jejich pojetí je takové. Hodně fyzické, jeden na jednoho, americký styl. Je otázka, jak se s tím dokážeme popasovat, jakou zvládneme najít kolektivní odpověď.
Hejl: Nemám s tím problém. Někdo tomu říká streetball, já spíš polostreetball. Ale primární snaha je hrát rychlý basket, což z toho plyne. Ovlivnit zápas to pro nás může pozitivně, jen se to musí ukočírovat, aby to našim Američanům nepřerostlo přes hlavu. Musí to udržet v nějakých mezích.
Koho z kádru soupeře byste chtěl do svého týmu?
Důra: (smích) Dobrá otázka! Já v tuto chvíli nikoho. S Davidem Žiklou zkušenosti máme, Filipa Kábrta znám z reprezentace, oba jsou super kluci. Co se týče cizinců, po nikom bych osobně netoužil, ale hlavně jsem o tom teď ani nepřemýšlel.
Hejl: Nikoho!
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Může být faktorem X děčínský teenager Marek Houška? Vidíte ho časem v NBA?
Důra: Mára je bezpochyby talentovaný, sešlo se u něj mnoho předpokladů, které hráče předurčují k profesionální kariéře. Fandím mu a držím pěsti, aby hlavně zůstal nohama na zemi. A aby zůstal jako člověk skvělý, a taky aby byl zdravý. Pak si budu přát, aby došel tam, kam jen to půjde. Je před ním strašně moc práce a jedním z úkolů je, aby dokázal odstínit tyhle typy otázek a v uvozovkách šílenství, které kolem něj je. Prostě tlak, někdy i škodolibost, závist, někdy kombinace negativních pohledů, které vídám a slýchám, protože to je syn (legendy) Kuby Houšky a podobné nesmysly. Já ho vidím odmalička pracovat a vyvíjet se, tak se nad tím můžu jen usmívat. Mára je velký děčínský srdcař, je hodně soutěživý a v derby bude velmi toužit po výhře. Věřím, že podá jeden z výkonů, který bude zaznamenání hodný. Není a nebylo v jeho věku moc takových hráčů v lize, kteří mají takovou roli a jsou schopní předvádět takové výkony.
Hejl: Může. A v NBA ho vidím. Přeju mu to, zároveň jsem si vědomý, že to je daleká cesta a může se stát cokoliv. Aniž bych to chtěl nějak přivolávat, tfuj, tfuj, tfuj! S jeho tátou jsem hrál v týmu i proti němu a jsme v pohodě, Mára má před sebou ještě velké výzvy. Při správné konstelaci hvězd by to mohlo dopadnout, bezpochyby je to generační talent.
Mělo by být zapovězené přestupovat mezi vašimi kluby jako ve fotbale mezi Spartou a Slavií?
Důra: Vůbec si to nemyslím, to je úplně standardní věc v profesionálním sportu. Rozumím, že to jitří fanoušky, možná to vnímají citlivěji. Jenže naopak to je možná i koření, které poutá víc pozornosti k zápasům. El Nordico je díky tomu ještě víc okořeněné. Zdravé soutěžení a hecování je fajn i pro fanoušky, kteří se tím baví. A zábavu má sport přinášet. Ve chvíli, kdy je všechno korektní a domluva normální, tedy konec jedné spolupráce a začátek druhé, nevidím na tom nic špatného.
Hejl: Zapovězené asi ne, já bych to takhle nehrotil. Mám takové mentální nastavení, že jsme jen normální baskeťáci, a říkat: Ty tam nepůjdeš, nesmíš? Teď jsem sice řekl, že bych nechtěl nikoho z kádru Děčína, ale obecně, proč by ne? Jsou to taky lidi, ty situace se vždy nějak vyvinou. Jemu nesedne herní styl v Děčíně a zrovna shodou okolností zapadne nám do konceptu. Loni to byl třeba pivot (Rand), když se to tak sejde, tak nevím, proč by to mělo být zapovězené. Všem nám jde o to samé – bavit lidi basketem.
Jaké jsou přednosti a slabiny vašeho soupeře?
Důra: Za ústeckou silnou stránku považuji individuální dovednosti a fyzično, především Američanů, ale i Žikla zesílil, nemusíme se bavit o Peckovi. A Kábrt je taky atleticky a silově skvěle vybavený. Slabiny já moc nevidím. Budeme muset hrát co nejlepší basket a vyrovnat se fyzičnu, co Ústí má. Obzvlášť, kdybychom hráli ve stejné sestavě jako na Slavii, tak jsme hodně mladí. I když my jsme mladí letos standardně. A mladí kluci logicky strádají váhově a silově, musíme to nahradit něčím jiným.
Hejl: Sílu mají v sehranosti, jsou dlouho spolu, jsou to srdcaři. Slabina mě žádná nenapadá, snad jen nevyrovnanost formy. U nich hodně záleží na tom, v jaké budou sestavě, ale víme, že ve sportu se tým často semkne, když jim chybí nějaký lídr na hřišti. I teď na Slavii hráli docela dobře v okleštěné sestavě. A naše síla je rychlý basket, Američané se chtějí zapojovat i do obrany. V tom by to mohlo být třaskavé, hráči si nic nedarují.
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Kolik lítání kolem zápasu máte? Stihnete si ho užít?
Důra: Lítání je hodně, je to sportovní událost, na kterou přijde poměrně dost lidí. Věcí s tím spojených je dost, je to komplexní věc. My nejsme Alba Berlín, která má ohromný organizační tým připravený na všechno. Na nic si nehrajeme, děláme basket, jak nejlíp v našich podmínkách umíme. Je tady banda zapálených nadšenců, kteří pomáhají a udělají spoustu práce. Ale když nenastane nějaký zádrhel, tak si zápas užiju vždycky. Jsem na lavičce, abych týmu předával nějakou energii a pomáhal s nastavením. Před El Nordikem cítím stejný stres a nervozitu jako před každým utkáním, nevybočuje to. Čeká nás těžké utkání a mám pocit, že takhle to poslední roky je pořád.
Hejl: Jsou různé zápasy. Někdy rizikové, kdy se může pokazit cokoliv, čeká se hodně lidí, jako zrovna na derby. Tak musíme být ve střehu. Pak záleží na tom, co se podělá. Někdy vše šlape, jak má, někdy vypadne internet, tabule, najednou nejde komentátorovi mikrofon a musíte to řešit všechno najednou. V tu chvíli lítám sem a tam. Ale zápas jako El Nordico se snažím sledovat, jak můžu, pokud mi to okolnosti dovolí.
Ústí formuje nový kotel, Děčín ho má díky mladíkům taky. Změní to ještě víc už tak třeskutou atmosféru?
Důra: Ústecký kotel jsem ještě nestihl zavnímat, i když jsem zachytil, že se něco děje. Náš je složený převážně z hráčů mládežnických kategorií, vůdčí role hrají naši bývalí mládežníci. Snažíme se klást důraz na to, aby se hlavně fandilo, aby si to lidi užili, aby kotel vytvářel atmosféru pro hráče. Jedna z nejlepších kulis od samotného kotle byla na první lize a extralize devatenáctek. Přináší to parádní zážitky, ta symbióza, to je bomba. Pro derby není potřeba něco extra, fanoušci budou fandit i bez velkého udávání rytmu kotlem.
Hejl: Určitě bude ještě lepší. Jsme rádi, že kotel v Ústí vznikl, nastavili jsme si nějakou formu spolupráce, fanoušky maximálně podpoříme. Doufám, že se na ně budou nabalovat další lidi.
Chtěli byste se znovu jako v roce 2024 potkat v ligovém play off? A v jaké fázi?
Důra: Ve finále! Jakékoli play off, které přinese sérii několika El Nordic za sebou, by bylo skvělé. Sen fanoušků obou táborů je zahrát si někdy proti sobě o titul, to by bylo moc hezké.
Hejl: V jakékoliv fázi, bylo by to dobře pro basket. Samozřejmě vysněné je finále, což je možná moc velká meta, ale co víme. Jednou to třeba může vyjít. Emoce by lítaly nahoru dolů.
A hrálo by se na zimních stadionech?
Důra: Ve finále se potkat s Ústím před plnými zimáky, to je rozhodně parádní sen!
Hejl: Asi jo. Záleželo by na tom, jak by se to podařilo dát do kupy, ale proč ne? Zimáček by byl krásný.
Kdybyste měl popíchnout soupeře, co by to bylo? Doplňte větu Děčín/Ústí má horší...
Důra: Ovzduší. A mládežnický program.
Hejl: Přístup k Ústí než my k Děčínu. Třeba teď jsme řešili lístky na derby. Je nepsané pravidlo mezi kluby, že si dávají recipročně zdarma vstupenky pro hráče či realizační týmy. A my i přes žádost nedostali ani jeden s tím, že máme vyhrazenou jednu řadu za lavičkami. Můžeme to brát jako šťouchanec, možná to tak mají nastavené, ale nechápu, proč to mezi 11 dalšími týmy normálně funguje. Nechci jim křivdit, nevím, jak to mají s ostatními, ale je to takové divné. Když jsme hráli semifinále v Pardubicích, taky tam byla rivalita, ale s lístky nebyl problém. Řekli, dobře, kluci, přijede vám celý autobus, tak vám dáme 25 lístků. Nebo 20 a zbytek za sníženou cenu. Od Děčína přišlo: Máte tady místa, zaplaťte.