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Citronová místo Plumové... Těsně před MS musely Američanky zamíchat sestavou

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  15:23
Sonia Citronová (22) z Washington Mystics útočí v zápase s Phoenix Mercury....

Sonia Citronová (22) z Washington Mystics útočí v zápase s Phoenix Mercury. Brání ji Kahleah Copperová. | foto: Ross D. FranklinAP

Kelsey Plumová v dresu Las Vegas Aces v zápase se Seattle Storm
A’ja Wilsonová z Las Vegas Aces.
A’ja Wilsonová z Las Vegas Aces hledá cestu kolem Breanny Stewartové z New York...
A’ja Wilsonová z Las Vegas Aces se má čím pochlubit, jako první v historii WNBA...
51 fotografií
Z nominace amerických basketbalistek na nadcházející mistrovství světa vypadla jedna z největších hvězd A'ja Wilsonová. Národní federace USA Basketball oznámila, že trojnásobná šampionka WNBA a držitelka čtyř ocenění MVP pro nejužitečnější hráčku zámořské ligy v Berlíně nenastoupí kvůli blíže neupřesněným zdravotním problémům.

Vedle dvojnásobné olympijské i světové šampionky nebude k dispozici ani další držitelka dvou světových titulů a úřadující olympijská vítězka Kelsey Plumová, kterou v sezoně trápily potíže s lýtkovým svalem.

Americký svaz místo nich nominoval Kiki Iriafenovou a Soniu Citronovou, kterou na turnaji v Německu čeká debut v národním dresu. Šampionát se uskuteční od 4. do 13. září a obhájkyně titulu na něm budou jedním ze soupeřů českého týmu v základní skupině.

Třicetiletá pivotka Wilsonová byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou posledního MS i předloňského olympijského turnaje. Ve WNBA je ústřední postavou Las Vegas Aces, s nimiž ligu ovládla v letech 2022, 2023 a vloni. Svaz neupřesnil charakter jejích potíží, podle agentury Reuters ale aktuálně nejlepší střelkyně zámořské ligy potřebuje pauzu, aby byla fit na pokračování sezony a play off.

Češky proti světovým hvězdám. Ve skupině na MS v Berlíně je čeká USA, Čína a Itálie

O dva roky starší rozehrávačka a brilantní střelkyně Plumová má rovněž dva tituly s Aces, v současnosti hraje za Phoenix Mercury. Stejně jako Wilsonová se do WNBA dostala jako jednička draftu.

Na Instagramu uvedla, že vynechá i zbytek ligové sezony. „Dělala jsem, co jsem mohla, abych se vrátila na hřiště, ale nestihla jsem to. Po pečlivém zvážení a debatách s rodinou, týmovými lékaři, trenéry a vedením klubu jsme se rozhodli, že už v této sezoně nenastoupím. Zaměřím se na to, abych se dostala zpět do stoprocentní formy. Nebylo to snadné rozhodnutí, protože jsem soutěživá, ale vím, že z dlouhodobého hlediska je to tak správně,“ oznámila Plumová.

Kelsey Plumová v dresu Las Vegas Aces v zápase se Seattle Storm
A’ja Wilsonová z Las Vegas Aces.
A’ja Wilsonová z Las Vegas Aces hledá cestu kolem Breanny Stewartové z New York Liberty v play off WNBA.
A’ja Wilsonová z Las Vegas Aces se má čím pochlubit, jako první v historii WNBA překonala v sezoně hranici 1000 bodů.
Sonia Citronová (22) z Washington Mystics útočí v zápase s Phoenix Mercury. Brání ji Kahleah Copperová.
51 fotografií

Obě nové tváře v týmu jsou spoluhráčkami ve Washingtonu. Třiadvacetiletá podkošová hráčka Iriafenová, jež má nigerijský původ, za USA hrála poprvé v březnu v zápasech kvalifikace MS. O rok mladší rozehrávačka Citronová tehdy o debut přišla kvůli zranění.

I bez Wilsonové s Plumovou budou Američanky patřit v Berlíně k velkým favoritkám na zisk titulu. Tým kolem vycházející hvězdy Caitlin Clarkové či zkušené Breanny Stewartové bude usilovat o pátý titul za sebou a dvanáctý v historii. S českým výběrem se tým USA utká na závěr základní fáze 7. září. Předtím narazí na Čínu a Itálii.

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