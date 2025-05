Tomu se podařilo především udržet amerického kouče Andyho Hipshera, který tým stavící na zámořských hráčích zbudoval a je připravený práci zopakovat. V dalším ročníku by rád přivedl pár českých hráčů, gros však bude opět stát na zámořských posilách, které už nyní konzultuje se svým otcem, dlouholetým asistentem trenéra v NBA a koučem univerzitních mužstev. „Trochu jsem se obával, že by se mohli ozvat například z Nymburka, kde končí italský trenér Francesco Tabellini a Andy by tam jistě zapadl. Nikdo mi však naštěstí nevolal. Nebo Andy, volal ti někdo a já o tom nevím?“ žertoval s trenérem prezident.

A další hlavní úkol? Ač je tělocvična Gymnázia Čajkovského útulným domovem regionálního mužstva, týmu se při stoupajícím zájmu fanoušků podařilo „přerůst“ tento prostor a musí vyřešit větší působiště. „Klub posuneme, jen pokud se přemístíme do větší haly, tady je kapacita kompletně vyčerpaná, byť spolu drželi všichni od generálního ředitele až po uklízečku,“ uvědomuje si Špunda.

Kam s Olomouckem

Je to pro nás nejzásadnější úkol, musíme řešit větší prostory, jinou halu. Když přijeli fanoušci Opavy, asi 300, tak to bylo společně s našimi příznivci až mírně za hranou. Naše nejbližší reálná varianta je hala UP po její rekonstrukci. Je to basketbalová hala, již bychom měli být schopni naplnit. Druhá varianta je realizace projektu firmy Redstone na výstavbu sportovního komplexu,“ řekl Špunda.

Trenér Olomoucka Andy Hipsher.

Jistotou nyní je, že Čajkaréna bude muset ještě nějakou chvíli stačit. Hanáci by však chtěli alespoň zpestřit sezonu speciálními utkáními. „Už nyní jsme řešili pro play off i megalomanský projekt, kdy bychom hráli na zimním stadionu. Bylo by to náročné a nakonec by to stejně nešlo pro kolizi hokejové baráže s naším play off. Rádi bychom alespoň jako Olomoucko, tedy klub celého regionu, udělali například utkání pro školy v Prostějově, odkud jsme vzešli. Potkat se tam s Brnem by dávalo například smysl, a nejen pro školy, máme tam i hodně partnerů.“

Za těmi nyní povedou kroky vedení, aby nabuzené úspěchem získalo výraznější podporu. „I tak jsme ale závislí na podpoře kraje a města, jejich příspěvek tvoří asi šedesát procent rozpočtu,“ upřesnil Špunda s dodatkem, že budget klubu je na poměry české basketbalové ligy velmi skromný.