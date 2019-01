Zastínil Jao Minga a poslal Shaqa do historie. Stoudemire míří do Prahy

Psal se rok 2005 a na programu byl pátý zápas finále Západní konference NBA mezi Phoenixem a San Antoniem. Do konce utkání zbývalo deset sekund a hostující Manu Ginóbili minul druhý trestný hod.

Hráč Phoenixu s číslem 32 se vymrštil do vzduchu, zmocnil se míče a přes celé hřiště si to namířil do koše.

Své famózní tažení vyšperkoval prohozením přímo před Timem Duncanem a s lehkostí zakončil. Ale všechna jeho snaha byla marná.

Zazněla závěrečná siréna, která také znamenala konec série ve prospěch Spurs. Hráči z Texasu si mohli oddechnout; zlý sen jménem Amar’e Stoudemire byl pryč. Zase na rok.

Amar’e Stoudemire zapsal 42 bodů v pátém utkání proti San Antoniu:

Jak velkým množstvím talentu byste asi museli oplývat, abyste mohli po pouhých dvou letech středoškolského basketu naskočit rovnou do NBA. Přesně tak to bylo ve Stoudemireově případě.

Kvůli velkým rodinným problémům šestkrát změnil střední školu. Basketbal začal pořádně hrát až ve čtrnácti letech, původně se věnoval americkému fotbalu. Jednu sezonu musel obětovat úplně.

Ale ať hrál proti komukoliv, s 208 centimetry se stal jeho postrachem, navíc měl k dispozici 218 centimetrů dlouhé rozpětí paží. Ve čtvrtém ročníku na střední ničil soupeře průměrně 29,1 body, 15 doskoky a 6,1 bloky.

Původně měl Amar’e namířeno na University of Memphis, kterou vedl proslulý John Calipari. Poté ale své rozhodnutí změnil a přihlásil se do draftu NBA, kde si ho jako devátého v pořadí vybrali Phoenix Suns.

Celek z Arizony byl zrovna ve fázi budování a Stoudemire byl tím potřebným dílkem. Obstarával doskoky, body i bloky, navíc měl slušnou basketbalovou inteligenci a vznášel se vysoko nad obroučkou.

Během své premiérové sezony v nejlepší lize světa zapisoval v průměru 13,5 bodu a 8,8 na zápas a nasměroval Phoenix zpět do play-off. Vyhlásili ho nováčkem roku - před čínským obrem Jaem Mingem, který byl jako jednička draftu k ocenění předurčen.

Tou dobou si udělil přezdívku STAT. Standing Tall and Talented. Pravdivý přídomek.

Soudemireových 38 bodů proti Minnesotě pak bylo nejvíce bodů nastřílených hráčem, který se stal ihned po střední škole profesionálem. O rok později mu však rekord sebral LeBron James.

Když do týmu v létě 2004 přišel rozehrávač Steve Nash, vše se změnilo nejen pro Phoenix Suns, ale i pro celou NBA. Legendární dirigent a atletický centr vytvořili duo, které zvedalo fanoušky ze sedaček.

Ten rok také trenér Mike D’Antoni představil útočný koncept „sedm sekund či méně“, zbraň, která likvidovala obranu soupeře s nehoráznou lehkostí. Tým rozprostřel své střelce za tříbodový oblouk, zatímco dvojice Nash - Stoudemire hrála pick’n’roll. Těžko byste hledali pár, který byl ve clonách lepší.

D’Antoniho „run and gun“ systém - v překladu „běhej a střílej“ - byl vysoce efektivní. Suns zakončili rok v bilancí 62-20 a Steve Nash si dokráčel pro cenu MVP. Amar’e zažil nejlepší rok své kariéry; obranu zasypával 26 body na zápas a do toho sbíral 8,9 doskoku, byl zvolen do tradiční All-Star Game.

Duo Nash - Stoudemire předběhlo svou dobu:

Mike D’Antoni se už tehdy dotknul toho, co je dnes standardem nejen v NBA, ale i v řadě dalších soutěží. Spoléhá se spíše na rychlé a atletické pivoty než masivní podkošové hráče.

Před deseti lety se Stoudemirea novináři zmateně ptali, na jaké pozici vlastně hraje. Kromě podkošových dovedností a atletičnosti ho přece zdobily i krásné přihrávky a schopnost obejít protihráče driblinkem.

Superhvězda v Praze Liga mistrů: Nymburk - Hapoel Jeruzalém. V Praze v hale Královka v úterý 22. ledna od 18.30 Basketbalová „kočka“ Amar’e Stoudemire prožívá svůj čtvrtý či pátý sportovní život. S NBA se rozloučil v roce 2016, ale pak odehrál jednu velmi úspěšnou sezonu v Hapoelu Jeruzalém. Do izraelského klubu předtím vstoupil také majetkově. Před rokem a půl se rozloučil, ovšem loni na jaře oznámil comeback. Prosadit se zpět do NBA se mu nepovedlo, ale v létě si zahrál ve veteránské soutěži The Big3 a ve 36 letech se vrátil do Jeruzaléma. Díky tomu se kandidát členství v basketbalové Síni slávy objeví i v Česku. V Lize mistrů stane proti Nymburku.

„Odpovídám, že jsem basketbalista. Umím všechno. Každý hráč musí umět hrát na několika pozicích. Tak jsme jako tým přemýšleli,“ řekl tenkrát Stoudemire.

Dnes naprosto běžné. V době končící nadvlády Shaquilla O’Neala něco nepatřičného, dráždivého.

Stoudemire poslal typy jako (pozdní, tedy pomalý a tělnatý) O’Neal do historie a sám se stal předzvěstí nových časů.

V roce 2005 to Suns dotáhli až do finále Západní konference, ve kterém nestačil na budoucí šampiony ze San Antonia. Stoudemire měl během série průměr 37 bodů a ve svých dvaadvaceti letech se měřil s Timem Duncanem.

Jakmile série skončila, první věta trenéra vítězů Gregga Popoviche byla: „Jsem opravdu rád, že už proti nim nemusíme hrát.“

Později byl také dotázán, zda se někdy povedlo někomu školit Spurs takovým způsobem, jakým to dělal Stoudemire. „Nikdy. Nikdy. Nevěděli jsme, co s ním udělat. Je prostě neuvěřitelný, unikátní. A bude se jen lepšit.“

Nejlepší play off Amar’eho Stoudemirea:

I díky jeho umění zakončit zapisoval Nash 11,5 asistence na zápas. Když se rozehrávačská legenda rozhodla ukončit kariéru, ve svém dopisu oznamujícím odchod se zmínila také o svém oblíbeném spoluhráči. „Amar’e Stoudemire měl velké ruce a rychlé nohy. Nesčetněkrát jsem díky němu vypadal jako umělec. Děkuju ti,“ napsal.

Ačkoliv tento výjimečný tým Phoenixu nikdy nevyhrál titul, jeho éra se zapsala do historie klubu i celé NBA.