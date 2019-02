Stomilionová kolena a srážka pěsti s minimaxem. Stoudemire v New Yorku

Od svého vstupu do NBA na podzim 2002 zářil. Phoenix Suns tlačil Amar’e Stoudemire mezi ligovou špičku a spojením atletičnosti, rychlosti, výšky i dovedností posouval celý basketbal.

Se vzpomínkou na raného Amar’eho dnes chodí evropští diváci na zápasy Hapoelu Jeruzalém v Lize mistrů. Nejinak tomu bude v úterý v Praze, kde přední izraelský tým nastoupí proti českému šampionovi z Nymburka (hala Královka od 18.30).

Když Amar’e létal vysoko Amar’e Stoudemire byl obrovskou hvězdou nultých let NBA. Phoenix Suns i jeho zásluhou diktovali trendy. Na jeho spolupráci se Stevem Nashem se vzpomíná dodnes. Více čtěte zde.

Mezi největší americké hvězdy vyletěl Stoudemire rychle, stejný kvapík však jeho kariéra nabrala i při posunu opačným směrem.

Mrštný pivot měl totiž dva velké nepřátele.

Své pravé koleno. A své levé koleno.

Už v říjnu 2005 musel na operaci kvůli mikroskopické zlomenině, v pouhých dvaadvaceti. V následující sezoně odehrál jen tři utkání.

Do formy se sice zase vrátil, ale pak už bylo jen otázkou času, kdy jeho kolena přestanou zvládat 82 zápasů základní části a další boje v play off.

K létu 2010 vzhlíželo hned několik klubů NBA s velkou nadějí na obnovu zašlého věhlasu. Mezi nimi i New York Knicks. Na Madison Square Garden, na miliony fanoušků, na největší mediální trh ve Spojených státech lákali LeBrona Jamese, Dwyaneho Wadea, Chrise Boshe, Joeho Johnsona. A taky Amar’eho Stoudemirea.

První tři dali přednost Miami, Johnson zůstal v Atlantě. A tak se velké výzvy chopil jen Stoudemire.

„Knicks jsou zpět,“ hecoval fandy. A těšil se na obnovu spolupráce se svým oblíbeným trenérem Mikem D’Antonim.

Ale diváctvo zůstalo do velké míry skeptické. Hlavně proto, že Stoudemire dostal (na tehdejší poměry) obří kontrakt 99,7 milionu dolarů za pět let. A zároveň se nenašla žádná finanční instituce, která by byla ochotna Knicks pojistit proti riziku Stoudemireova zranění.

Jinak řečeno: Knicks vsadili sto milionů dolarů na výdrž jednoho páru končetin.

Nová pětiletka začala víc než dobře. Stoudemire sbíral střelecké rekordy NY Knicks a fandové jej zvolili do základní pětky Východní konference pro Utkání hvězd NBA. V exhibici samotné Amar’e vysázel 29 bodů... Tak nějak si to představoval.

Leden 2011 - Amar’e Stoudemire proti „svému“ Phoenixu překonal hranici 40 bodů:

Zisk Carmela Anthonyho a Chaunceyho Billupse v únoru 2011 měl Knicks posunout ještě dál. Ale to už nevyšlo. Taky proto, že následující řádky budou především Stoudemireovým chorobopisem.

Superhvězda v Praze Liga mistrů: Nymburk - Hapoel Jeruzalém. V Praze v hale Královka v úterý 22. ledna od 18.30 Basketbalová „kočka“ Amar’e Stoudemire prožívá svůj čtvrtý či snad pátý sportovní život. S NBA se rozloučil v roce 2016, ale pak odehrál jednu velmi úspěšnou sezonu v Hapoelu Jeruzalém. Do izraelského klubu předtím vstoupil také majetkově. Před rokem a půl dával sbohem znovu, ovšem loni na jaře oznámil comeback. Prosadit se zpět do NBA se mu nepovedlo, ale v létě si zahrál ve veteránské soutěži The Big3 a ve 36 letech se vrátil do Jeruzaléma. Díky tomu se kandidát členství v basketbalové Síni slávy objeví i v Česku. V Lize mistrů stane proti Nymburku.

Na jaře 2011 se New York objevil v play off poprvé po dlouhých sedmi letech, jenže Amar’e si mezitím zranil záda a jeho hrdinný pokus překonat bolest nevyšel. Tažení skončilo v prvním kole proti Bostonu 0:4 na zápasy.

Během podzimní výluky v NBA se Stoudemire věnoval mnohému, od kurzů herectví až po účast na samotném vyjednávání s vedením klubů, takže na trénink moc času nezbylo. Čahoun přibral a když se začalo hrát, on předváděl výkony hluboko pod svým standardem. A navíc se přidaly starosti s ploténkou.

Amar’e ji vyléčil a vrátil právě včas na sérii s favorizovaným Miami. Proslulou se stala hlavně druhá newyorská porážka na Floridě. Či spíš to, co se stalo po ní.

Stoudemire v šatně ventiloval svůj vztek, když praštil pěstí do skřínky s minimaxem tak smolně, že si o sklo pořezal ruku.

Miami - New York, zápas číslo 2:

Třetí duel musel Amar’e vynechat.

Vrátil se ve čtvrtém a pověst si spravil 20 body a 10 doskoky. Série pokračovala, ale návrat na Floridu byl jenom loučením s další sezonou, kdy se ambice Knicks nenaplnily.

V ročníku 2012/13 došlo na Stoudemireova zkoušená kolena. Ze základní části vynechal začátek i konec. Před sezonou musel na jednu operaci, v březnu na druhou. Jeho role padala.

Amar’eho kolena, ten pojem je známý i mimo sportovní svět. Odehrává se kolem něj scéna z populární komedie Vykolejená (2015), v níž si Stoudemire zahrál sám sebe:

I bez Stoudemirea se Knicks dostali do druhého kola play off, když vyřadili Boston. Ve třetím duelu v sérii s Indianou se vrátil Amar’e do hry, na výsledek - vyřazení New Yorku 2:4 - to však nemělo vliv.

V roce 2014 přišly poslední připomínky, co (relativně) zdravý Stoudemire umí. Zaskvěl se třeba 24 body a 11 doskoky proti Torontu. Jenže Knicks tentokrát play off těsně uteklo.

Od té doby Stoudemire vysedával na lavičce mezi náhradníky mnohem víc. Před čtyřmi lety ho potkalo další zranění kolene a o pár týdnů později, v únoru 2015, se dohodl na vykoupení ze smlouvy.

Působil ještě v Dallasu a v Miami, ale byl jen stínem kdysi dominantního hráče. V létě 2016 symbolicky podepsal druhou smlouvu s Knicks - a zároveň oznámil svůj konec v NBA. Chtěl se loučit jako hráč týmu, s kterým měl dříve velké plány.

Asi byly nenaplnitelné.

V Knicks si mezitím vylámal zuby „osiřelý“ Carmelo Anthony, daleko je nedotáhl ani mladík Kristaps Porzingis - ani když byl zdravý. V létě 2019 má přijít další hvězda. Možná Kevin Durant... O tom však někdy jindy.