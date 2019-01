V Praze našla hvězda NBA kamaráda ze střední a ještě se stihla zakoukat

Stoudemire nás neporazil, ale... Především z jeho období v Phoenixu si Amar’eho Stoudemirea dobře pamatuje i nymburský kapitán Pavel Pumprla. „To byly roky, kdy jsem NBA sledoval nejvíce. On se Stevem Nashem se dá považovat za nejlepší pick and roll dvojici, co si vybavuji. Tehdy jsem ho vnímal hodně, ale že bych si kvůli tomu před ním kleknul, tak to ne,“ usmíval se Pumprla. Naopak - jak je jeho zvykem - hrál na Stoudemirea hodně tvrdě. „Já proti takovým hráčům nehraju s respektem, ale naopak se do nich snažím chodit tvrdě, protože to nemají rádi. Trochu mě potěšilo, že chytil nerva z toho, že na něj hraju tvrdě. On mi to pak ale pěkně vrátil. Byl však férový a omluvil se mi,“ upozornil nymburský kapitán na situaci, kdy sám skončil na zemi. Není však bez zajímavosti, že i po situaci, kterou zmiňuje český veterán, pískli rozhodčí faul jinému hráči Hapoelu. „Neporazil nás, ale určitě byl velkým faktorem. Prosazuje se i proti soupeřům, kteří jsou pod košem silnější než my. Je na něm vidět zkušenost a ví, jak si odstavit protihráče. Umí si vymodlit hodně faulů. Až jsme si říkali, jestli to není jen kvůli tomu jménu,“ dodal Pumprla.