Thomasová z USK byla zvolena druhou nejlepší basketbalistkou Euroligy

Osmadvacetiletá Thomasová v základní skupině Euroligy, která byla v průběhu čtvrtfinále přerušena kvůli pandemii koronaviru a měla by se dohrávat na podzim, nasbírala v průměru 18,3 bodu, 11,4 doskoky, 4,2 asistence na utkání a zaznamenala také ligové maximum 3,1 zisku na zápas.

USK i díky ní prohrál v základní části jen dva z dvanácti zápasů. Thomasová už byla zvolena do prvního All Star týmu soutěže a také byla vyhlášena nejlépe bránící hráčkou. Její krajanka a spoluhráčka z USK pivotka Brionna Jonesová byla vybrána do druhého týmu All Star.

Jagupovová byla s průměrem 21,3 bodu nejlepší střelkyní Evropské ligy a přidala 5,7 doskoku a 5,5 asistencí na zápas. Hlasování o nejlepší hráčku naprosto ovládla, když ji na první místo dali fanoušci i novináři. U trenérů byla druhá za Thomasovou. Opora USK u novinářů obsadila druhou příčku a u fanoušků byla až dvanáctá.