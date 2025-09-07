Někdejší dlouhoetá opora basketbalistek ZVVZ USK Praha už rekord v asistencích držela v roce 2023, kdy v barvách Connecticutu nasbírala 316 přihrávek. Loni její výkon překonala ve své nováčkovské sezoně Caitlin Clarková, hvězda Indiany zaznamenala 337 finálních přihrávek.
„Abych byla upřímná, ani jsem netušila, že se k rekordu blížím,“ citovala agentura AP třiatřicetiletou Thomasovou. „Velký dík patří především spoluhráčkám, bez kterých bych to nedokázala,“ dodala.
„Mám kolem sebe několik skvělých střelkyň trojek, které mi práci dost usnadňují. Já jim jen hodím míč a ony se postarají o zbytek,“ uvedla Thomasová, která je také držitelkou rekordu v počtu triple doublů v jedné sezoně a v této statistice jasně vede i historické pořadí ligy.