Bývalá Pražanka Thomasová si od Clarkové znovu vzala rekord WNBA

Alyssa Thomasová překonala v WNBA rekord v počtu asistencí v jedné sezoně. Při prohře Phoenixu 84:87 v Connecticutu zaznamenala deset přihrávek a maximum posunula na 342.
Bývalá opora USK Praha Alyssa Thomasová (uprostřed) stanovila nový rekord v počtu asistencí za jednu sezonu v WNBA. | foto: AP

Někdejší dlouhoetá opora basketbalistek ZVVZ USK Praha už rekord v asistencích držela v roce 2023, kdy v barvách Connecticutu nasbírala 316 přihrávek. Loni její výkon překonala ve své nováčkovské sezoně Caitlin Clarková, hvězda Indiany zaznamenala 337 finálních přihrávek.

„Abych byla upřímná, ani jsem netušila, že se k rekordu blížím,“ citovala agentura AP třiatřicetiletou Thomasovou. „Velký dík patří především spoluhráčkám, bez kterých bych to nedokázala,“ dodala.

„Mám kolem sebe několik skvělých střelkyň trojek, které mi práci dost usnadňují. Já jim jen hodím míč a ony se postarají o zbytek,“ uvedla Thomasová, která je také držitelkou rekordu v počtu triple doublů v jedné sezoně a v této statistice jasně vede i historické pořadí ligy.

