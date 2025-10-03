Dost možná ještě hůř než dříve!
Působivých 18,6 bodu, 8,4 doskoku, 9,1 asistence na zápas v průběhu letošních vyřazovacích bojů mluví jasně.
A samotný vrchol, tedy finálová série, už hlasitě buší na dveře.
V Las Vegas startuje v pátek večer tamního času. Na jedné straně domácí Aces s rozjetou A’jou Wilsonovou, na druhé Phoenix Mercury spoléhající na Satou Saballyovou a právě Thomasovou, která pro ESPN hlásila: „Jsme tým, který si letos prošel mnoha těžkými chvílemi. Nic nevzdáváme a vždy se navzájem podporujeme. Cítím, že je náš čas.“
Pro WNBA půjde o vrchol lehce zapamatovatelného ročníku 2025.
Sezony nebývale tvrdé, plné agresivních soubojů, dokonce i potyček. Poznamenané táhnoucím se vyjednáváním o nové kolektivní smlouvě. A také z větší části odehrané bez hlavního magnetu – Caitlin Clarkové, která stihla jen třináct zápasů.
Přesto soutěž na popularitě v zámoří nestrádala.
I díky výkonům hvězd, mezi něž můžete bez delšího přemýšlení zařadit i Thomasovou.
Každý rok lepší
Aktuálně třiatřicetiletá dříčka letos předváděla, že ještě stále dokáže posouvat svou výkonnost. Server Forbes ji chválil: „Po dvanácti letech v lize Thomasová ukazuje takové zlepšení, na které většina třicátníků jen těžko dosáhne.“
O osm si rozšířila počet zápisů ve statistice triple double. Celkově už je na 19, což znamená gigantický náskok na druhou ženu historického pořadí Sabrinu Ionescuovou (4).
Od mladé hvězdičky Clarkové si znovu vzala rekord v počtu asistencí za jednu sezonu.
Bývalá Pražanka Thomasová si od Clarkové znovu vzala rekord WNBA
A ve Phoenixu, který potřeboval nutně nahradit končící Dianu Taurasiovou a odcházející Brittney Grinerovou, potvrdila status členky All-Star týmu.
„Je nesmírně soutěživou hráčkou. Nevím, jestli jsem v životě potkal někoho, kdo by se jí vyrovnal,“ komentoval její letošní výkony Nate Tibbetts, kouč Mercury.
Také Natália Hejková, někdejší trenérka pražského USK, kde Thomasová mezi lety 2018 a 2023 hrála, prohlásila: „Je člověkem, který basket miluje. A opravdu, co si vybavuju, i u nás byla každým rokem lepší a lepší, což je obdivuhodné. Kolem pětadvaceti, šestadvaceti jsou hráčky výborné, ale pak jdou většinou se svými výkony pomalu dolů.“
Rodačka z Pensylvánie se obvyklému scénáři vzepřela.
Dále sokyně přetlačí v podkošových soubojích, zaskočí je rychlým protiútokem či perfektními přihrávkami na volné parťačky. Neztratila nic ze své rychlosti a fyzické zdatnosti.
A mnohdy je ještě efektivnější než v předchozích sezonách. Těží totiž z nesmírného přehledu o dění na palubovce a roky cenných zkušeností také nejsou vůbec na škodu.
Ostatně očekávání nepřekrucuje poprvé v životě.
Ach to zdraví
Na téma zranění ramen nechce příliš hovořit.
Vždyť za ta léta musela odpovědět snad na všechny myslitelné otázky. Lapálie s pravým začaly v sezoně 2015, o dva roky později se přidalo levé. Operace kvůli dlouhotrvající rekonvalescenci zatvrzele odmítala.
„A tyto komplikace jí nikdy nedovolily střílet jako na univerzitě, kde měla nádhernou střelbu. Když šla za nás házet šestky, všichni se modlili, aby aspoň nějakou dala,“ vzpomínala Hejková. Téměř nemožná je pro Američanku palba zpoza trojkového oblouku.
„Moje výkony nejsou jen o sbírání bodů, snažím se nabízet mnohem víc. A jistě, můj styl střelby je jiný, ale nakonec míč může skončit v koši stejně jako u hráček, které střílí normálně. Je to tak, jak to je. Nikdy jsem se nevymlouvala,“ říkala pro server Andscape zlatá hráčka z MS 2022 i olympiády v Paříži.
Nastalé situaci se ale Thomasová přizpůsobila, a jak i po třicítce válí!
„Myslím, že jí ohromně pomohlo, že byla v Praze. Získala obrovský rozhled. Přicházela totiž jako hráčka, která nebyla až tak známá. Ale hned v prvním roce oslnila Evropu,“ připomíná legendární slovenská koučka, že americká pivotka výrazně přispěla k euroligovému bronzu na jaře roku 2019.
Na podzim pak rovnou bojovala o trofej v WNBA s Connecticut Sun, ale stejně jako v ročníku 2022 skončila těsně pod vrcholem.
Nyní otestuje štěstěnu v barvách Phoenix Mercury. „Už se za titulem honím docela dlouho,“ usmála se.