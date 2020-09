Pardubický výkon měl dost much, ale pohárový triumf rozpaky přebil

„Vyhráli jsme, takže zápas můžeme hodnotit kladně. Sice se to pro nás dlouhou dobu nevyvíjelo moc pozitivně, nicméně na konci jsme vítězové a nic jiného nás asi nezajímá,“ uvedl pro web BK JIP Pardubice rozehrávač Tomáš Vyoral, jenž byl znovu nejlepším střelcem Beksy (tentokrát s 23 body).

Druhá věta jeho citace ovšem jasně dokládá, že výkon mužstva měl k optimu zatraceně daleko. Zejména v úvodní půli, kde se ztráta Pardubic z prvního mače, který prohrály o sedm (89:96), vytrvale prohlubovala. Zoufalá obrana, špatná domluva v útoku, s ní spojené vyházené míče, tragické trestné hody... Nebylo skoro nic, oč by se Beksa v těch minutách mohla opřít.

„Hrálo se nám hůř s vědomím bodového manka,“ mínil pardubický křídelník David Škranc. „V první čtvrtině jsme klasicky neubránili vůbec nic,“ připojil se Vyoral. „Myslím si, že od druhé čtvrtiny už jsme hráli lépe, hlavně v obraně. Otočili jsme stav, ale Děčín to doházel šestkami,“ doplnil.

V poločase už hosté v enteria areně zase vedli, 40:34, tedy v součtu obou zápasů o třináct. A tenhle rozdíl platil ještě ve 26. minutě (45:51). Těžko soudit, co se potom na palubovce přihodilo - zda se už Děčín viděl s kýženou trofejí, nebo to mělo úplně jinou příčinu. Jisté však je, že Beksu nakopli hráči, kteří obvykle nedostávají tolik prostoru: Michal Svojanovský nebo Petr Heřman. K nim se přidali Jakub Merešš či Josef Potoček.

„Dodali nám energii a pak už jsme to dotáhli do vítězného konce,“ vyzdvihl špílmachr Vyoral.

„Byl to po všech stránkách těžký zápas, který se lámal až na konci,“ ulevil si jeho parťák Škranc. „Ale je to super. Poprvé jsme hráli Alpe Adria Cup a hned jsme ho vyhráli. Povzbudí nás to do ligy, určitě budeme sebevědomější,“ věřil.

Do ní Beksa vstoupí už v sobotu. Jejím sokem bude v Praze na Folimance tým USK; úvodní rozskok je naplánován na 17.30.