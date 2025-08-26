Zatím není jasné, kdy se bude moci Mumbrú k mužstvu vrátit. Tým do té doby povede asistent Alan Ibrahimagic.
„Je v péči lékařů, ale už se cítí mnohem lépe,“ uvedl svaz bez bližších podrobností. Mezinárodní federace FIBA před tím oznámila, že se Mumbrú nebude moci zúčastnit večerní tikové konference.
Ještě v sobotu šestačtyřicetiletý bývalý španělský reprezentant řídil tým z lavičky při vítězství v posledním přípravném utkání proti svým krajanům (95:78), v pondělí na prvním tréninku v Tampere už na palubovce chyběl.
Mumbrú, mistr světa z roku 2006 a stříbrný olympijský medailista z Pekingu 2008, převzal německý tým po loňských olympijských hrách v Paříži, kde Němce po předloňském titulu světových šampionů dovedl ke čtvrtému místu kanadský rodák s finským pasem Gordon Herbert. Nadcházející EuroBasket je pro Mumbrúa prvním turnajem ve funkci.
Po středečním zápase s Černou Horou čekají Němce další duely v pátek proti Švédsku a v sobotu proti Litvě.