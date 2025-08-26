Přespříliš zanícený trenér skončil v nemocnici. Němci začnou s náhradníkem

Němečtí spolufavorité se na středeční vstup do EuroBasketu připravují bez hlavního trenéra. Španělský kouč úřadujících mistrů světa Álex Mumbrú musel být v Tampere, kde jeho tým odehraje základní skupinu, hospitalizován kvůli akutní infekci. Den před zápasem proti Černé Hoře to oznámil německý svaz.
Zatím není jasné, kdy se bude moci Mumbrú k mužstvu vrátit. Tým do té doby povede asistent Alan Ibrahimagic.

„Je v péči lékařů, ale už se cítí mnohem lépe,“ uvedl svaz bez bližších podrobností. Mezinárodní federace FIBA před tím oznámila, že se Mumbrú nebude moci zúčastnit večerní tikové konference.

Ještě v sobotu šestačtyřicetiletý bývalý španělský reprezentant řídil tým z lavičky při vítězství v posledním přípravném utkání proti svým krajanům (95:78), v pondělí na prvním tréninku v Tampere už na palubovce chyběl.

Mumbrú, mistr světa z roku 2006 a stříbrný olympijský medailista z Pekingu 2008, převzal německý tým po loňských olympijských hrách v Paříži, kde Němce po předloňském titulu světových šampionů dovedl ke čtvrtému místu kanadský rodák s finským pasem Gordon Herbert. Nadcházející EuroBasket je pro Mumbrúa prvním turnajem ve funkci.

Po středečním zápase s Černou Horou čekají Němce další duely v pátek proti Švédsku a v sobotu proti Litvě.

