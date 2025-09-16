Mumbrú skončil v nemocnici už dva dny před začátkem turnaje v Tampere a vedení mužstva v základní skupině předal svému asistentovi Alanovi Ibrahimagicovi. Po šesti dnech byl propuštěn a připojil se opět k týmu, odkoučoval ale jen osmifinále. Kvůli zdravotním problémům se pak v Rize znovu stáhl do pozadí, tým v dalších zápasech vedl Ibrahimagic.
Podle sportovního ředitele svazu Petera Radegasta byl Mumbrú naprosto vyčerpaný. „Byl opravdu nemocný. Sám prozradil, že se jednalo o akutní zánět slinivky břišní v důsledku žlučových kamenů. Bolest musela být hrozná; v nemocnici v Tampere dostal silné léky proti bolesti, aby si odpočinul,“ řekl Radegast.
Deník Bild informoval o tom, že během turnaje ztratil Mumbrú sedm kilogramů. S týmem chtěl ale v Lotyšsku zůstat až do konce.
„Zdraví má nejvyšší prioritu. Během celého turnaje jsem mu říkal: Dělej jen to, co zvládneš. Ale chtěl tam být, i když to nebylo rozumné, ani z lékařského hlediska. Týmový lékař se o Álexe po celou dobu v Rize staral a sledoval ho,“ řekl agentuře DPA šéf svazu Ingo Weiss.
Po zisku evropského zlata, kterým němečtí basketbalisté navázali na titul mistrů světa, se Mumbrú nezúčastnil vítězných oslav v Rize. Chyběl i na slavnostní recepci po návratu ve Frankfurtu.