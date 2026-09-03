Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Češky a předchozí MS. Kondiční specialista vzpomíná na 17 týdnů přípravy i top partu

Daniel Czolko
  16:00

Fotogalerie18 Premium

Aleš Kaplan. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Od našeho zpravodaje v Německu - Díky basketbalu se podíval na olympijské hry v Londýně, české ženské reprezentaci přihlížel také při posledních dvou účastech na světových šampionátech. Viděl domácí stříbrné štěstí v roce 2010 a o čtyři léta později osmifinálové zklamání. Teď odborník na kondiční přípravu Aleš Kaplan mrkne: „Opravdu už to jsou jen vzpomínky, ale u těch nemůžeme zůstávat.“

Příběhy se však brzy napíšou další. Národní tým od pátku poměří své síly s naprostou špičkou v Berlíně.

Poprvé po dvanácti letech.

Nicméně pro Kaplana jako diváka se toho moc nezmění. „Nechci říct, že je to taková profesní deformace, ale člověk zkrátka vnímá věci, kterého ho obvykle zajímají. Třeba dynamika pohybu, rychlost reakce na jednotlivé herní situace a také úroveň pohybového projevu,“ usměje se docent, který v současnosti vyučuje na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy i základní škole v Lomnici nad Popelkou.

A jestli mu chvíle poblíž sportovců chybí?

„Částečně ano. Ale život má různé cesty a já se teď musím soustředit na další životní etapu,“ neváhá.

Příprava byla kratší, část navíc proběhla v Japonsku, tým se obměnil. Ale řekl bych, že nové hráčky zase dodaly další impulz.

Aleš Kaplan o rozdílu mezi MS 2010 a 2014

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Basket Premium

Ladíme střelbu v absolutní únavě. Krejčí o letním drilu, kempu a divočině v Portlandu

Vít Krejčí pózuje při focení nového oblečení pro české basketbalové...

V deštivém Oregonu má kousek od domu deset divokých vodopádů. V nablýskaných halách NBA zase denně...

Svatba? Vzala jeden trénink. Z Hamzové je Joklová a poznala tvrdý americký byznys

Eliška Hamzová v dresu Minnesota Lynx.

Být plnohodnotnou členkou týmu, který aktuálně vede nejlepší basketbalovou ligu světa WNBA? Co víc...

Takhle chutná sláva! Kárník se stal v Ulánbátaru celebritou. Velký zážitek, líčí

James Kárník na tréninku české basketbalové reprezentace.

Od našeho zpravodaje ve Švédsku V páru s kanadskou herečkou Vanessou Morganovou je obvykle basketbalista James Kárník tím méně...

Láska, hromy, Oklahoma. Srdce Ameriky nezastavili ani teroristé, teď bije pro titul

Malý fanoušek Oklahoma City Thunder před pátým finále NBA

LA Lakers versus Boston Celtics. Golden State Warriors versus NY Knicks. Lepší finále by si NBA...

Tvrďák s IQ 136. Basketbalista Landa: Snažil jsem se soupeřům vstoupit do hlav

Děčínský pivot Robert Landa se vyhecoval jako zamlada.

Jako hráč měl pověst tvrďáka, ale věděli jste o bývalém pivotovi basketbalového Děčína Robertu...

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace

Smutní závodníci z týmu UAE Emirates dojíždějí do cíle 8. etapy Vuelty po...

Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...

Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open! V semifinále přežili mečboly, zvládli i finále

Jakub Menšík a Karolína Muchová s trofejí pro šampiony smíšené čtyřhry na US...

Smíšená čtyřhra na tenisovém US Open má překvapivé šampiony – Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou! Česká dvojice ve finále udolala Flavia Cobolliho a Belindu Bencicovou 6:3, 1:6 a 10:6, předtím v...

Vuelta ONLINE: Jezdci UAE v úniku zvyšují tempo, Omrzel stoupá už na druhé místo

Sledujeme online
Enric Mas v obklopení svých týmových kolegů z Movistaru.

Po rovinatých dnech míří peloton cyklistů španělské Vuelty opět do hor. V pohoří Los Filabres se vyhlíží bitva favoritů celkového pořadí. Uhájí Enric Mas na obávaném vrcholu Calar Alto červený...

3. září 2026  12:33,  aktualizováno  16:13

První liga mění program. Její vítěz bude mít víc času pro přípravu na baráž o extraligu

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Vítěz první hokejové ligy bude mít oproti minulé sezoně více času na přípravu před baráží o extraligu. Vedení druhé nejvyšší domácí soutěže upravilo program tak, aby se zvýšila šance jeho zástupce na...

3. září 2026  15:17,  aktualizováno  16:03

Češky a předchozí MS. Kondiční specialista vzpomíná na 17 týdnů přípravy i top partu

Premium
Aleš Kaplan.

Od našeho zpravodaje v Německu Díky basketbalu se podíval na olympijské hry v Londýně, české ženské reprezentaci přihlížel také při posledních dvou účastech na světových šampionátech. Viděl domácí stříbrné štěstí v roce 2010 a o...

3. září 2026

Ukázkový tyran, Hertlovi rozřezal hokejky. Bývalý bitkař se obul do známého potížisty

Evander Kane z Edmontonu.

Zatím neví, co s ním bude dál. Vyčkává, angažmá v NHL na příští sezonu nemá. To ale neznamená, že kolem Evandera Kanea není rušno. „Až jednou řeknu pravdu, spousta lidí se bude divit,“ vzkázal přes...

3. září 2026  15:40

Ptáčková tuší, jak zapojí mladé hráčky. Využijí MS jako odrazový můstek?

Natálie Stoupalová a Kateřina Kalná na tréninku v Berlíně.

Od našeho zpravodaje v Německu Při otázce na reprezentační novicky Kateřinu Kalnou a Natálii Kouckou a jejich roli na blížícím se světovém šampionátu basketbalistek v Berlíně se Ivana Večeřová, někdejší vynikající pivotka,...

3. září 2026  14:31

Jak člověk nasaje vítězství, touží slavit zase. Dynamo chce patřit ke špičce Evropy

Kapitán pardubického hokejového klubu Lukáš Sedlák na předsezonní tiskové...

V dubnu dobyli historicky sedmý mistrovský titul. A před startem dalšího extraligového ročníku, v němž budou, po roční odmlce, paralelně bojovat i v Lize mistrů, pardubičtí hokejisté přes dílčí změny...

3. září 2026  14:11

Stal se hrdinou, ale musel odejít. Pablo García opouštěl milovaný Betis v slzách

Pablo García v utkání proti Valencii.

Ještě před pár dny byl hrdinou Realu Betis. Pablo García v závěru utkání proti Valencii vstřelil vítězný gól a pomohl svému týmu k důležitému vítězství. Krátce nato ale přišel moment, který pro něj...

3. září 2026  14:05

Potvrzeno. Bývalý sparťan Čvančara se vrací do Česka, bude hostovat v Hradci

Tomáš Čvančara v dresu Mönchengladbachu.

Útočník Tomáš Čvančara se po třech letech vrací do české fotbalové ligy. Z Borussie Mönchengladbach bude bývalý reprezentant do konce sezony hostovat v Hradci Králové.

3. září 2026  13:29,  aktualizováno  13:46

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara se vrací do Česka, bude hostovat v Hradci

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara po kvalifikačním duelu v Polsku kyne fanouškům.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

3. září 2026  13:22

Noční sova Nosková, Muchová soupeřku litovala. Finalistky Wimbledonu zatím válí

Karolína Muchová se usmívá po vítězství ve druhém kole US Open.

Jedna si postupem do třetího kola vyrovnala v New Yorku své maximum, druhá už ví, jaké je to hrát na závěrečném grandslamu sezony semifinále. A oběma se na tenisovém US Open zatím daří. Linda Nosková...

3. září 2026  13:19

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Na jaře ještě hrála ligu. Teď jde fotbalistka hledat partnera do Love Islandu

„Jsem otevřená tomu, že v Love Islandu poznám svého budoucího partnera. Určitě...

Ještě na jaře hrála za FC Praha nejvyšší ženskou ligu, teď ji ale čeká úplně jiná výzva. Dvaadvacetiletá fotbalistka Amálie Koptová se zúčastní šesté řady reality show Love Island. Ve vile na...

3. září 2026  13:15

Kluby dětem zdražují sport. Na rozdíl od státu reagují na inflaci, vysvětluje ČUS

Předseda sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů Jan Boháč.

Téměř sedm z deseti sportovních klubů v Česku v posledních dvou letech zvýšilo členské příspěvky. Některé z nich o více než 70 procent, zjistil průzkum České unie sportu (ČUS), do něhož se zapojilo...

3. září 2026  13:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.