Osmdesátileté koleno Hanušovou nezastavilo, vítězné choutky jí zůstaly

„Koleno mě trápí pořád, ale snažím se tomu věnovat. Večer tomu dávám hodinu a půl, cvičím, dělám jógu a další věci. Snad to vše vydrží,“ řekla Hanušová při setkání s médii.

„Když je ale únava, tak to koleno cítím. Přeci jen mi chybí kus chrupavky, nemám menisky. Ve Francii mi třeba řekli, že mám osmdesátileté koleno,“ usmála se.



Česká basketbalistka, která před šesti lety na ME zkoušela i zasmečovat, si však komplikace nepřipouští a chce si uchovat vnitřní klid.

Aktuálně ji zdravotní komplikace nelimitují. „Trávím dost času rehabilitací. Minimálně dvě hodiny denně. Chodím i o hodinu dřív na trénink, abych se připravila, a musím udělat cvičení na motoriku, stabilitu a různá posilování. Není to jen o tréninku a zápase,“ uvedla Hanušová.

Dlouholetá reprezentantka působila v minulé sezoně v tureckém Elazigu a také ve Francii v bretaňském Landerneau. V květnu se vrátila do USK, s nímž získala šest domácích titulů i triumf v Eurolize.

„I tento rok máme postupné ambice. Postoupit ze skupiny je klasický cíl USK a pak uvidíme, jak to bude se zdravím. Až ale budeme kompletní a dorazí holky z Ameriky, tak budeme mít určitě výborný tým,“ připomněla dočasné absence Alyssy Thomasové a Brionny Jonesové, které ještě hrají play off WNBA.

V týmu se už nicméně nesetkává s dlouholetou spoluhráčkou Kateřinou Elhotovou, neboť ukončila z rodinných důvodů kariéru. Její roli kapitánky převzala slovinská rozehrávačka Teja Oblaková.

„Čaki bude chybět. Je to hráčka, která dávala body, a soupeřky na ni byly připravené, čímž dávala ostatním hráčkám víc prostoru pro volné střely. Člověk už byl tak trochu zvyklý, že tu je,“ uvedla Hanušová. „Teja ale bude super kapitánka. Je si vědomá pozice v týmu a dělá vše možné, aby to fungovalo a podpořila nás. Je to člověk na pravém místě,“ mínila rodačka ze Sokolova.

Je rovněž ráda, že se do Euroligy vrací osmičlenné skupiny a systém zápasů doma - venku. V minulé sezoně se kvůli koronavirové pandemii hrálo pouze formou čtyřčlenných skupin v „bublinách“ a USK poprvé od sezony 2012/13 do čtvrtfinále nepostoupil. „Pro holky to bylo ošemetné. Stačilo, aby se jim zranila jedna hráčka jako Alyssa a mělo to dopad na celou sezonu. Je proto super, že se vrací původní model,“ připomíná Hanušová vážné zdravotní potíže americké univerzálky.

Nevadí jí ani nová bezpečnostní pravidla, že se v případě pozitivních případů mohou zápasy bez náhrady rušit. „Doufám, že to nebude náš případ. Na druhou stranu jsme všechny proočkované a teď nás očkovali proti chřipce. Stát se sice může cokoliv, ale snad se nás to nebude týkat,“ přála si třicetiletá hráčka.

USK narazí v základní skupině na úřadujícího šampiona Jekatěrinburg, posledního finalistu Salamanku, Rigu, Benátky, MBA Moskva, Szekszárd a Montpellier. Právě v hale francouzského týmu, proti němuž Hanušová hrála v minulé sezoně v dresu Landernau, nastoupí Pražanky ve středu k prvnímu euroligovému zápasu.

„Vím, že tam vyměnili trenéra, kterého jsem měla v Bretani. Přiznám se, že mě to moc nepřekvapilo, protože neměli odpovídající výsledky. Pro nás je to ale na škodu, protože já jsem tu jeho filozofii basketbalu v Bretani nepochopila a holky to asi v Montpellier měly podobné,“ dodala Hanušová.