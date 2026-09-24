Koučka, která v domácí soutěži vede Sokol Hradec Králové, ji v Německu několikrát vyzdvihla a neopomenula její jméno ani v řeči po konci turnaje. A když se poté Hanušová loučila s týmem, spoluhráčky za ní přiběhly a spustily pokřik: „Ála! Ála!“
„Vůbec jsem nečekala, že taková rozlučka proběhne,“ ohlížela se pětatřicetiletá podkošová hráčka. „Byla jsem překvapená, a co možná některé lidi zaskočí, i dojatá.“
Reprezentační loučení Aleny Hanušové:
Nyní už se opora DSK Basketball Brandýs nad Labem soustředí na doléčení menších bolístek, aby mohla naplno zasáhnout do rozjíždějící se sezony.
Chance ŽBL
25. 9. 2026 až 11. 4. 2027
Titul obhajují basketbalistky USK Praha, stříbro Žabiny Brno a bronz KP Brno.
Všechny zmíněné celky se představí i v evropských pohárech, které čekají také SBŠ Ostrava, DSK Basketball Brandýs nad Labem a Levhartice Chomutov.
Páteční střetnutí úvodního kola s USK Praha totiž ještě vynechá. „Netrápí mě nic vážného, koleno mě nebolí, ale mám ho trošičku oteklé,“ přiblížila. „Pak se uvidí. Záleží, co mi řekne doktor.“
S klubem ji čeká nabitý ročník, kromě ŽBL se představí v Českém poháru, jehož Final Four hostí Trutnov, a také v Eurocupu, kde narazí na silné soupeřky: turecký Besiktas, francouzské Villeneuve d’Ascq a izraelské Maccabi Bnot Ashdod.
„Mladší holky snad posbírají cenné zkušenosti a v soutěži zanecháme dobrou stopu,“ zadoufala Hanušová, která pokukuje i po speciální završení domácí ligové sezony.
Kvůli širšímu kalendáři zámořské WNBA se o mistryních i držitelkách bronzu rozhodne během jediného dne – tzv. Superfinále Chance ŽBL se uskuteční 11. dubna 2026 v jihlavské Horácké aréně.
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A Hanušová může pomýšlet také na další posuny v historických tabulkách. „Čeká mě osmnáctá sezona, ale Péťu Reisingerovou (6926 bodů) už asi nepřekonám, to bych musela hrát trošičku déle,“ usmála se. „Ale zajímavou metou je posouvat se i v top desítce.“
Podle statistických zápisů, které shromažďuje basketbalový expert a editor iDNES.cz Petr Koten, platí následující:
S 5288 body je Hanušová, která v ŽBL odehrála 410 utkání, celkově devátou ženou v tabulce střelkyň a rozhodně může se dívat i výše. Osmá Jana Klečková se zastavila na cifře 5325, sedmá Michala Hartigová má 5542 bodů.
Právě tato pozice patří opoře DSK v doskocích (2297), na dosah jsou Martina Pechová (2332), Kamila Vodičková (2380) a Petra Kulichová (2398). Poskočit může také mezi blokařkami, na osmé příčce (241) ztrácí jen pět na Martinu Bobrovskou.
„Když jsem začínala v Karlových Varech svoji první sezonu v nejvyšší ženské lize, určitě jsem na takové věci vůbec nemyslela,“ uznala sokolovská rodačka. „Na druhou stranu je pravda, že jsem si nevyzkoušela hodně evropských soutěží. Jednou jsem do zahraničí šla, bohužel v době covidu. A úplně se to nesetkalo s mými očekáváními,“ připomněla angažmá v tureckém Elazigu a Landerneau Bretagne Basket.
Zato v Brandýse jí sedí velké vytížení i práce s mladými hráčkami. „A basket mě pořád baví, stejně tak osobní souboje a dokazování, že ještě stačím,“ usmála se Hanušová.