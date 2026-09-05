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Další poslední tanec mentorky Hanušové. Po 12 letech na MS chodí, radí, informuje

Daniel Czolko
  10:30
Alena Hanušová.

Alena Hanušová. | foto: CZ.BASKETBALL/Blurry - Václav Mudra, Mikuláš Křepelka

Trenérský asistent Petr Treml a česká pivotka Alena Hanušová
Česká pivotka Alena Hanušová zakončuje na turecký koš.
Česká basketbalistka Alena Hanušová zakončuje na finský koš, brání ji Elsa...
Česká basketbalistka Alena Hanušová u míče v zápase s Finskem. Brání ji Sara...
16 fotografií
Od našeho zpravodaje v Německu - Spojuje aktuální účast českých basketbalistek na mistrovství světa s tou předchozí. Už trochu zapomenutou, dvanáct let starou. Pětatřicetiletá Alena Hanušová si v Berlíně opět po roce prodlužuje nad plán reprezentační kariéru.

Loni ji přesvědčila trenérka Romana Ptáčková k návratu po téměř čtyřech letech, aby pomohla s neutěšenou situací v podkošovém prostoru na EuroBasketu, jehož základní skupina se hrála v Brně.

A v pátek byla u toho, když Češky, kterým chybí opory Emma Čechová, Julia Reisingerová i další zraněné pivotky, odstartovaly své působení na světovém šampionátu proti Itálii (54:63).

„Příprava nebyla snadná, ale zároveň se tolik nelišila od toho, jak jsem zvyklá se chystat na sezonu,“ přibližuje Hanušová.

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Rozhýbala achilovky, výrazněji ji netrápí ani bolavá kolena. „To už je věc, na kterou jsem zvyklá. Nevnímám nepohodlí, na které bych se musela soustředit.“

V německém hlavním městě tak rozšířila svůj působivý basketbalový životopis, ve kterém září účast na olympijských hrách v Londýně či právě MS 2014.

„Ale nemyslím si, že holky vůbec vědí, že jsem tam byla. Některé snad tehdy ani nehrály basket,“ vtipkovala Hanušová už během letní přípravy.

Pravdou je opak.

Spoluhráčky si váží jejích postřehů, moc dobře totiž vědí, kolik zkušeností během kariéry nasbírala.

Prošla nejvěhlasnějšími celky v Česku – USK Praha i Žabinami Brno, loni na jaře slavila překonání hranice 5 000 bodů v domácí soutěži, z Euroligy má titul.

Alena Hanušová z DSK Basketball Brandýs střílí na koš Levhartic Chomutov, brání Monika Fučíková.

V Berlíně jde jistojistě o její last dance v národním týmu. Definitivní loučení, byť si dlouho myslela, že přišlo už po EuroBasketu 2021.

„Tehdy jsem nevytrubovala, že končím. Ale tušila jsem: Kvůli zraněním už na další reprezentační akci nebudu,“ říká. „Teď je to opravdu výjimečná situace. Chybí dvě klíčové podkošové hráčky. Nechtěla jsem v tom holky nechat. Věřím, že v listopadu (v kvalifikaci o EuroBasket 2027) už zraněných tolik nebude.“

Tentokrát jí budou sekundovat při odcházení ještě věhlasnější jména než na kontinentálním šampionátu, povětšinou o několik let mladší. Hanušová je totiž sedmou nejstarší hráčkou na mistrovství.

Ale potká také dobře známé tváře, třeba o dva roky starší Španělku Albu Torrensovou či dvaatřicetiletou Američanku Breannu Stewartovou, která první ze svých dosud tří zlatých medailí z MS vybojovala právě před dvanácti lety v Turecku.

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„To byla ještě mladá hvězdička z univerzity,“ vzpomene si Hanušová. Nyní bude už jako trojnásobná olympijská vítězka plnit důležitou roli ve výběru amerických hvězd, kde se čeká i její přínos coby mentorky.

Stejně jako v českém týmu u Hanušové.

„Nejenomže ona sama chce ještě hrát a je tam pro ni s řadou omluvenek prostor, ale baví ji se věnovat i mladým spoluhráčkám,“ zmíní pro iDNES.cz také Ivana Večeřová, bývalá reprezentační pivotka, vicemistryně světa z roku 2010 a v současnosti mentorka podkošových hráček.

Trenérský asistent Petr Treml a česká pivotka Alena Hanušová
Česká pivotka Alena Hanušová zakončuje na turecký koš.
Česká basketbalistka Alena Hanušová zakončuje na finský koš, brání ji Elsa Lemmiläová.
Česká basketbalistka Alena Hanušová u míče v zápase s Finskem. Brání ji Sara Bejediová.
Česká basketbalistka Alena Hanušová střílí na koš.
16 fotografií

„I když Ála v přípravě s Koreou nehrála, radila nám jako divačka,“ pochvalovala si třiadvacetiletá Natálie Koucká, která zažívá v německém hlavním městě vůbec první reprezentační turnaj. A tipy si vyslechla i devatenáctiletá Kateřina Kalná, další novicka na ženské akci.

„Když vidím, že by mohly něco zlepšit, přijdu za nimi. Upozorním je, že se některé situace dají pod košem řešit trochu jinak. Důležité je, aby nepanikařily, když mají míč. V tu chvíli je výhoda na jejich straně,“ přibližuje Hanušová. „Zároveň to však nechci moc přehánět,“ usměje se.

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