Kia mi rozbíjela pusu, vzpomíná Hanušová. Vaughnovou touží vyřadit

Jsou to čtyři roky, co Vaughnová s Hanušovou společně jásaly na palubovce letenské Královky a slavily euroligový titul.

Byla to tehdy senzace, hráčky USK Praha skolily přetěžkého soupeře z Jekatěrinburgu a mohly se radovat z grandiózního úspěchu.

Hanušová ale nežije ze vzpomínek, neutápí se v nostalgii. „Na titul si pamatuju moc dobře, na celé Final Four, které se hrálo v Praze. Od té doby ale uplynulo spousta času a my už jsme s Kiou každá jinde,“ tvrdí.

Po Vaughnové se jí evidentně nestýská. Možná i kvůli těžkým začátkům, které si spolu prožily. „Hrála na tréninku proti mě tvrdě lokty a já jsem mívala rozbitou pusu,“ vybavuje si.

Bránila jste Vaughnovou na tréninku USK mnohokrát. Jak obtížně se zastavuje?

Vzpomínám si na rok, kdy jsem do USK přišla. Nosila jsem tehdy rovnátka a měla jsem po tréninku pokaždé rozbitou pusu. Kia hrála ostře lokty, byly to velké rány, trefovala mě do těch rovnátek a já jsem se o ně pak pořezala. Měla jsem vždycky v puse krev.

Proč proti vám hrála tak tvrdě?

Asi mi chtěla ukázat, kdo je tady pod košem šéfem. Možná to tak v WNBA dělají, nevím. Další rok s tím ale už přestala.

Berete čtvrtfinále proti ní prestižně? Vyhrály jste spolu Euroligu, znáte se z reprezentace.

Ne, nijak zvlášť. Je to stejné, jako kdybych nastoupila proti jakékoliv jiné české reprezentantce. Připravíme se na ni, paní trenérka nám pomůže, aby se proti nám prosadila co nejméně. Nechceme skončit jako Carolo, proti kterému teď dala 20 bodů.

Jakým bude Fenerbahce soupeřem?

Je to tým plný hvězd, v čemž nakonec může být i naše výhoda. My hrajeme týmově, zatímco ony se možná budou snažit prosadit hodně individuálně, což pokaždé nefunguje.

Česká reprezentantka Kia Vaughnová (vpravo) a Bria Hartleyová z Fenerbahce

I USK si prošlo obdobím, kdy mělo příliš mnoho individualit a týmu to uškodilo.

To ano, ale když jsem v roce 2015 přišla, tak už se nic takového nedělo. Tehdy jsme měly v týmu cizinky, které se uměly podřídit kolektivu. Ať už Sonju Petrovičovou nebo třeba Laiu Palauovou.

Fenerbahce je silné, vy už jste ale v Eurolize letos zdolaly těžšího protivníka. Pomůže vám to?

Ano, domácí výhra nad Jekatěrinburgem nám dodá sebevědomí. Porazily jsme neporazitelné. Povzbuzením je pro nás i čerstvé vítězství nad Polkowicemi, kde jsme rychle prohrávaly o spoustu bodů. I v Polsku jsme ukázaly sílu našeho týmu. Hrajeme jedna pro druhou. Toho se budeme držet a porveme se o postup.