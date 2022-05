Z oslav titulu k obhájcům. Trenér Sekulič jde do boje za vlast

S Nymburkem, který vládne NBL od roku 2004, je spjatý už pátou sezonu. Teď jeho tým došel k 18. titulu po vítězství ve finálové sérii nad Opavou 3:1 na zápasy.

„Každý titul je výjimečný. Pokaždé, když vyhrajete, cítíte, že jste součástí týmu, který byl opravdu úžasný. Byly před námi nějaké výzvy. Sezona pro nás začala špatně kvůli zraněním a celou ji to ovlivnilo. Proto je pro nás velmi důležité, že jsme ji zakončili ziskem titulu,“ řekl Sekulič.

V březnu jeho tým podlehl ve finále Českého poháru v Lounech právě Opavě. „Opava byla silný protivník, vyhrála Český pohár. My měli velkou motivaci a ukázali jsme velký charakter. Nebylo snadné hrát v Opavě ve skvělé atmosféře. Naši hráči zaslouží velké uznání za to, jak to zvládli a plnili plán, který jsme měli,“ podotkl Sekulič.

„První zápas v Opavě pro nás byla velká lekce. Tentokrát jsme na to byli lépe připraveni. Přestože nám začátek opět nevyšel, tak jsme byli schopni rychle zareagovat a najít cestu, jak hrát svou hru. Je také třeba dát kredit trenérskému týmu Opavy a jejich hráčům za to, jak byli schopni přečíst náš tým. Zjistili, kde si mohou dovolit riskovat a riskovali opravdu hodně, když nechávali některé hráče střílet z dálky. Přineslo jim to výsledek v poháru, ale my nakonec našli způsob a nápady, jak jejich kombinovanou obranu přehrát,“ prohlásil Sekulič.

Jako velké plus sezony bere růst mladých hráčů Nymburka. „Máme možná nejmladší rozehrávače v lize - Jerrick Harding, Colbey Ross a Jakub Tůma - a mám z nich radost. Během sezony se hodně zlepšili a vedli tým správně,“ pochvaloval si Sekulič tým kolem reprezentantů Vojtěcha Hrubana, Martin Kříže, Lukáše Palyzy a také čtyřicetiletého matadora Petr Bendy, který získal už 14. titul. „Petr je jako víno. S věkem je stále lepší. Je velkým vzorem pro každého, jak se připravuje na zápasy.“

Kapitán Hruban dostal za výkony ve finálové sérii cenu pro nejužitečnějšího hráče, která se podle Sekuliče dostala do správných rukou, i když vyhlášený střelec ve druhém a třetí duelu střelecky nezářil, jak je zvyklý.

„Hrál ale skvěle celou sérii. I když v některých zápasech nedával tolik bodů, tak velmi dobře bránil a byl naším lídrem. A v posledním zápase vystoupil a hrál opravdu na vysoké úrovni. Šel ostatním hráčům příkladem,“ podotkl Sekulič.

V létě čeká trenéra se Slovinskem boj o mistrovství světa a pak EuroBasket. „Teď oslavíme titul a další mise je EuroBasket i kvalifikace na světový šampionát. Poprvé v historii naší země jedeme na EuroBasket jako šampioni. Znamená to, že budeme mít tu tíhu na bedrech. Máme jednoho z nejlepších basketbalistů světa, jestli ne vůbec nejlepšího. Také to bude velice zajímavé léto a těšíme se na to,“ vyhlíží Sekulič další spolupráci s Lukou Dončičem z Dallasu.