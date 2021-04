Basketbalová hvězda Aldridge ukončil kvůli problémům se srdcem kariéru

Aldridge vyděsil při posledním startu za Nets v sobotním duelu s Los Angeles Lakers nepravidelný srdeční rytmus. Ve svém teprve pátém utkání za Brooklyn odehrál 23 minut a dal 12 bodů, jeho potíže se ale po zápase zhoršovaly. Ráno proto informoval vedení klubu a absolvoval sérii vyšetření.

„Teď už je mi sice lépe, ale to, co jsem se srdcem zažil tu noc, byl můj neděsivější zážitek v životě,“ napsal Aldridge. „Proto jsem udělal těžké rozhodnutí a ukončil kariéru v NBA. Patnáct let jsem dával na první místo basketbal, teď musí mít přednost mé zdraví a rodina,“ dodal.

Aldridge v březnu předčasně rozvázal smlouvu se San Antoniem, která mu v tomto ročníku zaručovala 24 milionů dolarů, a dohodl se na angažmá do konce sezony s ambiciózním Brooklynem. V dresu Nets rozšířil zástup hvězd a zařadil se k Jamesi Hardenovi, Blakeu Griffinovi, Kevinu Durantovi a Kyrie Irvingovi. Pod vedením kouče Stevea Nashe chce klub vybojovat první titul v klubové historii.

Dvojka draftu z roku 2006 v NBA odehrála 1029 utkání s průměrem 19,4 bodu a 8,2 doskoku. Do roku 2015 hájil barvy Portlandu, poté zamířil do San Antonia.