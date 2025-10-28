Alba Berlín, gigant, který se stáhl a vsadil na NBA. Jaká síla teď čeká Nymburk?

  6:06
Stejně jako ještě v minulé sezoně na palubovku berlínské Uber Areny vybíhali basketbalisté Realu Madrid, Barcelony či Fenerbahce, nastoupí v úterý před německé publikum český Nymburk. Alba, jedenáctinásobný německý šampion s vyhlášenou mládežnickou akademií, se po letech vzdal prestiže a uskromnil se. Částečně.
Matt Thomas (vlevo) z Alby Berlín útočí v zápase s Olympiakosem, brání ho Nigel...

Matt Thomas (vlevo) z Alby Berlín útočí v zápase s Olympiakosem, brání ho Nigel Williams-Goss. | foto: Euroleaguebasketball.net

Nadir Hifi z Paris Basketball letí defenzivou Alby Berlín. Brání ho David...
Pedro Calles (uprostřed) je dalším ze španělských trenérů v Albě Berlín, svým...
Yanni Wetzel z Alby Berlín smečuje do koše Panathinaikosu Atény.
Basketbalisté Alby Berlín děkují svým příznivcům.
Nyní má ambice „jen“ v Lize mistrů, kterou pořádá Mezinárodní basketbalová federace FIBA. Nablýskanou, ale také ekonomicky náročnou Euroligu přenechal berlínský klub jiným a přistoupil ke škrtům i zjišťování možností, kde je a není možné ušetřit.

První změna asi nepřekvapí.

Alba Berlín vs. ERA Basketball Nymburk

ONLINE, v úterý od 20.00

Výdaje na hráčské smlouvy klesly na polovinu – z osmi milionů eur se Alba dostala na čtyři.

Kvůli konci v Eurolize, kde i tak jen stěží konkurovala evropské špičce, a poklesu příjmů ze vstupného i reklam musela zrealizovat dva zásadní kroky: výrazně obměnit kádr, z něhož nakonec odešla hned třináctka hráčů, a také smrsknout soupisku z patnácti na dvanáct basketbalistů.

Přesto by v německé BBL měla mít nadále druhý nejvyšší rozpočet vyčleněný pro hráčský kádr, v němž zaujme například islandský reprezentant Martin Hermannsson. Do německého národního týmu už nakoukl Malte Delow, příslibem pro budoucnost má být zase devatenáctiletý Jack Kayil.

„I když si teď někteří lidé myslí, že jsme opustili Euroligu a spokojíme se s průměrností, mohu jedině reagovat: Opak je pravdou!“ ujišťoval sebevědomě generální manažer Marco Baldi před sezonou novináře.

Německou jedničkou pochopitelně zůstává finančně nedostižný Bayern Mnichov, který sice není rozpočtově napojen na fotbalový klub, ze slavného štítu ale výrazně profituje. Až za Albou ovšem nadále figurují například bundesligoví šampioni z roku 2023 a finalisté z minulé sezony Ratiopharm Ulm, před lety úspěšný Telekom Bonn i eurocupoví zástupci Chemnitz Niners s Hamburk Towers a ambiciozní Würzburg.

Basketbalisté Alby Berlín děkují svým příznivcům.

Ale ne každé úporné řešení jde v Berlíně provést s takovou lehkostí.

Velkou zátěží pro jedenáctinásobné německé šampiony zůstává pronájem multifunkční Uber Areny, kterou sdílí s hokejovými Eisbären i umělci z celého světa.

„Budeme tam dál. Máme smlouvu, byť musíme uznat, že je drahá,“ říkal sportovní ředitel Himar Ojeda Pérez pro Sport Bild. „Ale kde jinde hrát? Max-Schmeling-Halle (Alba v ní působila mezi lety 1996 až 2008) je obsazená, k házenkářům Füchse Berlin a BR Volleys se třetí tým nastálo nevejde.“

Přesto v Berlíně věří: Na konci roku vykážeme vyrovnanou bilanci. Jiný cíl si nepřipouští, jejich klubová filozofie má směřovat k jedinému výsledku.

Peníze místo prestiže. Alba letí do Ligy mistrů, Euroligu má za věčně prodělečnou

„Nemáme možnost se trvale udržet nad vodou pomocí injekcí zvenčí. Kluby v Eurolize tak fungují, nevadí jim to, ale pro nás taková cesta není možná,“ vysvětloval generální manažer Baldi.

Vždyť i majitel Axel Schweitzer po odchodu z nejprestižnější evropské soutěže kritizoval: „Představte si, že provozujete firmu, která neustále prodělává přes 200 milionů eur ročně – a nazýváte to úspěchem. To je současná realita basketbalových klubů v Eurolize.“

Sportovní úspěch ovšem bude pro střídmější Albu stále důležitý. Brzký konec v Lize mistrů by přidělal v kancelářích další vrásky, ve smělých plánech je i útok na bundesligové finále.

S velkým napětím budou v německém hlavním městě sledovat i dění mimo palubovky, konkrétně pokračující snahu NBA o vytvoření evropské soutěže ve spolupráci s FIBA.

NBA Europe? Možná s Realem, PSG a City. Konkurenti jedou v režimu F1

Nepřekvapí, že pozornost směřuje k metropolím včetně Berlína, kde o novinku jeví velký zájem. „NBA Europe přichází. Už to není jen sen – stane se to skutečností. A já jasně říkám: My chceme být součástí toho všeho,“ prohlásil Baldi.

Ve hře je prestiž a s nimi spojený přísun financí, které mohou do Evropy proudit mimo jiné z Arábie. A na soutěž s výhodnějším ekonomickým modelem by Alba zajisté slyšela.

